Депрессия: давай поговорим

7 апреля отмечается Международный день здоровья. Темы праздника меняются ежегодно. В 2019 году темой Всемирного дня здоровья стала борьба с депрессией. Опытом борьбы с этим заболеванием делится врач пансионата «Наш Дом» Алексей Хацинский.

Наша постоянная пациентка Валентина привезла с собой тяжелобольную женщину, страдающую глубокой депрессией. Её лицо было подобно восковой фигуре, не выражало никаких эмоций. Глаза равнодушно смотрели вдаль. После нескольких заданных вопросов Ирина наконец-то ответила: «У меня душа болит».

Женщина страдала бессонницей, потерей аппетита и несколько месяцев пребывала в угнетённом состоянии. Она принимала антидепрессанты, но эффекта не было. При осмотре у неё не обнаружилось никаких физических отклонений. Дома её ждали муж и двое детей, но Ирина потеряла интерес ко всему: семье, работе, друзьям. Ситуация казалась безвыходной.

На второй день Ирина пришла в кабинет с перекошенным лицом. Это были судороги мимической мускулатуры. Причина заключалась в медикаментах, которые она принимала бесконтрольно по дороге к нам. Все сотрудники переживали за Ирину и много молились за неё.

На третий день положительных изменений в состоянии Ирины не было. Мне даже показалось, что ей стало ещё хуже. Я снова молился за неё. Внезапно сердце объяла тревога и сильное беспокойство. Я решил зайти в её комнату. На мой стук никто не отвечал. Постучав ещё, я вошёл. В комнате никого не было. Испытывая ещё большую тревогу, я открыл двери санузла и увидел то, что запомнилось мне на всю жизнь. На кафельном полу сидела Ирина и бритвой перерезала себе вены. Прежде чем я успел что-то сделать, забежала Наталья, её инструктор. Она была удивлена не меньше меня. Крикнув на ходу: «Ты что надумала!», она забрала у женщины бритву. Наталья осталась с ней после процедур. А я вспомнил слова, которые сказал ей вначале: «Не переживайте. К нам уже не раз приезжали с депрессией, всё будет хорошо».

Я задумался, как быть дальше. Мы решили не оставлять её одну ни на минуту. Целый день рядом с ней кто-то был.

Настал пятый день заезда. Состояние Ирины оставалось тяжёлым. Казалось, наши усилия и молитвы не оказали никакого влияния. Валентина, сопровождавшая гостью, сообщила, что Ирина собирается уезжать домой.

До отъезда оставался 1 час, я сидел в своём кабинете, испытывая печаль и разочарование. Кто-то постучал в дверь. В кабинет вошла Ирина. На её лице сияла улыбка. Перемена была разительная.

— Я не знаю почему, но мне стало легче, — сказала женщина, — мы остаёмся до конца заезда.

Через несколько дней я спросил у Ирины, почему её настроение изменилось. Женщина объяснила, что до конца не понимает этого. Но в тот день, когда она лежала на массажном столе, Наталья уговаривала её остаться так, как будто она была её самым близким человеком. В тот момент Бог особым образом коснулся её сердца.

Человек, страдающий депрессией, долгое время может «поглощать» доброту, заботу и внимание, эмоционально оставаясь при этом угнетённым. Но затем, после преодоления кризисной точки, наступают положительные перемены.

Вторая половина заезда прошла гораздо лучше. Ирина гуляла, общалась. Это был уже другой человек. Прошло уже много лет после той истории, но до сих пор в моей памяти сохранилось радостное лицо Ирины, которое свидетельствует о Божьей силе менять человеческие сердца.

Депрессия определяется в медицине как психическое нарушение, которое проявляется унынием, потерей интереса к жизни, апатией, неспособностью радоваться и получать удовольствие. При этом состоянии часто нарушается сон, аппетит, присутствует постоянное чувство усталости и плохая концентрация.

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия займёт второе место в мире среди всех болезней, уступая лишь сердечно-сосудистым.

Риск развития депрессии среди одиноких и разведённых людей в 2 – 4 раза выше, чем среди семейных. Но одиночество испытывают не только люди, оставшиеся без семьи или любимой работы, но и те, у кого в общении нет духовного единства. Стараясь заполнить душевную пустоту, не стоит искать общества людей, любящих бурно проводить время. Для здоровья души важно искать общения с людьми, имеющими глубокую духовность, сердечность и доброжелательность. Это принесёт духовное и эмоциональное удовлетворение.

Очень важно учиться думать, говорить и помнить о положительных сторонах жизни. Вспомните сегодня три случая, за что вы можете поблагодарить Бога. Делайте это каждый день.

Дефицит некоторых питательных веществ тоже может сопровождаться депрессией, усугубить её течение. Важным микроэлементом, оказывающим антидепрессивное воздействие, является магний. Особенно важно включить в рацион питания цельнозерновые каши, орехи и бобовые.

Следующим важным микроэлементом является цинк. Он входит в состав многих ферментов, отвечающих за работу клеток головного мозга. Хорошие источники цинка — цельнозерновые злаки: рис, рожь, овес, орехи: миндаль, грецкие орехи, кедровый орех, кешью, семена подсолнечника, тыквы, горох нут, чечевица, соя.

Витамины группы В — незаменимые составные в работе нервной системы.

Постарайтесь сделать ваше питание разнообразным, используя каждый день овощи и фрукты. Если вы испытываете недостаток в средствах — не унывайте, Господь позаботится о вас, если будете просить Его об этом.

Божье Слово всегда действует целительно на разум и чувства. Важно каждый день «питаться» этим Словом, читать его.

По книге «Секреты здоровья и долголетия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.