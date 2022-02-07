Что нужно знать о дыхании

Если недостаёт кислорода, клетки организма очень быстро выходят из строя, особенно высшие центры головного мозга, отвечающие за мышление, силу воли, оценку обстановки, эмоциональную деятельность. Без кислорода человек умирает. Это все знают. Но нам надо знать и другое: человек, частично лишённый кислорода, «наполовину мёртв».

Если альпинисты поднимаются высоко в горы без запасов кислорода, они становятся раздражительными, у них нарушается координация движений, помрачается сознание.

Большинство из нас никогда не используют при дыхании весь объём лёгких. Мы дышим поверхностно, используя только верхнюю их часть. Почему бы не попробовать прямо сейчас удалить весь — буквально до последнего миллилитра — воздух из самых дальних областей лёгких? Сделайте максимально полный вдох и наберите полные лёгкие воздуха. Повторите полные выдохи и вдохи несколько раз. Скорее всего, вы почувствуете лёгкое головокружение, потому что организм не может быстро приспособиться к удалению углекислого газа. Продолжайте глубоко дышать. Делайте это настойчиво, пока правильное дыхание не станет постоянной привычкой. Правильное дыхание успокаивает нервы, стимулирует аппетит, совершенствует процесс пищеварения и, наконец, способствует крепкому, восстанавливающему силы сну.

Лёгким следует предоставить, насколько это возможно, максимальную свободу. Их объём увеличивается, если грудная клетка не стеснена; он уменьшается, если лёгкие стеснены и сжаты. Губительные последствия этого весьма распространены у тех, кто носит тесную одежду и проводит много времени сидя, наклонившись, ссутулясь над своей работой. В таком положении невозможно глубоко дышать. Поверхностное дыхание вскоре становится привычкой, и лёгкие теряют способность достаточно расширяться. Таким образом, снижается снабжение крови кислородом. Отработанные, ядовитые вещества, которые должны удаляться из лёгких при выдохе, задерживаются, попадая в кровь и загрязняя её. Это отражается не только на лёгких, но и на желудке, на печени и мозге. Настроение ухудшается, весь организм становится вялым и особенно восприимчивым к болезни.

Жилые помещения необходимо хорошо проветривать. Многие люди бледны и ослаблены именно потому, что сделали себя узниками помещений. Они снова и снова дышат одним и тем же воздухом, перенасыщенным ядовитыми веществами, которые выбрасывают лёгкие и выделяют поры, и эти вещества, таким образом, поступают обратно в кровь.

Ни в коем случае нельзя использовать в качестве спальных комнаты, которые невозможно ежедневно проветривать и в которые не попадает солнечный свет. Ложиться спать необходимо в хорошо проветренной комнате. Окно желательно оставлять приоткрытым. Лучше использовать тёплое одеяло, чем отказывать себе в преимуществах свежего воздуха. В отопительный период, когда воздух становится сухим, рекомендуется пользоваться увлажнителями воздуха или развешивать в помещении влажные полотенца. Сквозняков следует избегать, но проветривать помещения необходимо.

Воздух — драгоценный дар Небес, которым все могут пользоваться. Он принесёт вам благословение своим укрепляющим воздействием, если вы впустите его. Привыкайте к нему, развивайте любовь к нему, и он окажется сильнейшим успокоителем для ваших нервов. Воздух должен постоянно циркулировать, чтобы оставаться чистым. Воздействие чистого, свежего воздуха благотворно сказывается на кровообращении.

Воздух содержит положительно и отрицательно заряженные частицы. Загрязнённый воздух обычно содержит положительные ионы. Такой воздух характерен для транспортных магистралей с интенсивным движением, плохо проветриваемых помещений со слабой вентиляцией.

Содержащий большое количество отрицательно заряженных ионов воздух находится в изобилии по берегам рек, озёр, морей, возле водопадов, в лесу и в воздухе после грозы. Этот вид воздуха освежает и даёт заряд энергии.

Несколько раз в течение дня необходимо остановиться и глубоко подышать. Такая техника доставит вам дополнительную порцию кислорода и поможет избавиться от углекислого газа.

Ещё один способ наполнить организм кислородом — физические упражнения. При движении кровеносные сосуды расширяются, при этом ускоряется циркуляция кислородосодержащих красных клеток.

Также помните о комнатных растениях. Одно растение на 10 м2 позволит поглощать ядовитые выделения и снабжать воздух кислородом. Кроме того, живые растения способствуют созданию в воздухе дополнительных отрицательно заряженных ионов.

Особенно теперь, когда многие вынуждены носить маски, нужно целенаправленно уделять время правильному дыханию. Например, выйдя из общественного транспорта, снимите маску и сделайте несколько глубоких вдохов. В перерывах между работой обязательно выходите на улицу или на балкон, чтобы подышать полной грудью. В рабочем кабинете на это время открывайте окно. Возможно, вам будет интересно узнать, что даже на оживлённой улице воздух в несколько раз чище, чем в непроветриваемом помещении. И, конечно, чаще выбирайтесь из города — сделайте подарок своим лёгким и всему организму. Дышите свежим воздухом полной грудью!

Подготовила Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.