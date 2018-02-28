Дети и наркотики

1 марта — международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Этот день — повод ещё раз задуматься о страшной угрозе жизни и здоровью, которую несёт людям наркотическая зависимость. Проблема наркомании давно перестала рассматриваться только в аспекте сохранения здоровья. Человек, употребляющий наркотики, представляет реальную угрозу для общества. Пять важных статей помогут вам узнать, какие меры предпринять, чтобы оградить своего ребёнка от этого порока. Если же кто-то из ваших близких уже в плену этой зависимости, эти статьи подскажут, как справится с ней.

Наркомания: когда совершается первая ошибка?

Почему огромное количество людей в один из дней своей жизни принимают решение попробовать наркотики? Никто из них не принимает решение стать наркоманом; заболеть гепатитом В, С или D; променять здоровую печень на разложившуюся; ум — на слабоумие; жизнь — на смерть. Но часто этим заканчивается путь человека, выбравшего один раз наркотик. А может неправильный выбор был сделан вовсе не перед первой дозой? А когда? Автор статьи предлагает вникнуть в корень проблемы.

Как определить, употребляет ли ребёнок наркотики?

Представляем вашему вниманию перечень наиболее типичных признаков присутствия наркотиков в жизни вашего ребёнка: общие изменения в образе жизни, изменения во внешнем виде, физиологические нарушения, изменения в поведении и другие.

Честный разговор о наркомании

Что привлекает людей в наркотиках? И в чём секрет их опасности даже при сравнительно кратковременном употреблении? По этому поводу высказывается врач-нарколог В .И. Иванов. Какие предубеждения существуют у детей относительно применения наркотиков, как они действуют на организм, читайте в этой статье.

Как защитить детей от алкоголя и наркотиков

Не секрет, что подростки склонны экспериментировать с алкоголем и наркотиками. Оказывается, родители могут снизить этот риск, считают исследователи из Университета штата Айова. Каким путём?

Чем опасен спайс?

Наркологи единодушно причисляют спайс к тяжёлым наркотикам, потому что это — продукт химии, и он наносит колоссальный вред психическому и физическому здоровью человека. Чем опасен спайс, что происходит при употреблении спайса в психике человека, в физическом здоровье, в репродуктивной системе, в головном мозге, читайте в этой статье.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.