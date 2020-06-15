Детская молитва

Ты когда-нибудь разговаривал с Богом? Надеюсь, что да. Он очень любит говорить с детками. Разговор с Богом называется молитвой. Молитвы не обязательно учить наизусть. Ты можешь просто своими словами сказать Богу, что у тебя на сердце, что радует тебя, что огорчает. Если ты будешь часто с Ним разговаривать и поступать так, как Он подсказывает, вы станете самыми лучшими друзьями. А это ведь так здорово, когда твой друг — Сам Бог!

Рано утром, как проснусь,

Сразу Богу улыбнусь.

Улыбнётся Бог в ответ —

Темноту рассеет свет.

Я умоюсь, причешусь,

На колени опущусь,

Руки к небу подниму

И скажу: «Благодарю!

За рассвет, за новый день,

Что в саду цветёт сирень.

Что живу, пою, люблю

Папу, маму, всю семью.

Что с Тобой могу дружить,

Нашей дружбой дорожить.

Ты меня от зла храни

И люби меня. Люби!»

Галина Зверева

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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.