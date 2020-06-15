Детская молитва

Ты когда-нибудь разговаривал с Богом? Надеюсь, что да. Он очень любит говорить с детками. Разговор с Богом называется молитвой. Молитвы не обязательно учить наизусть. Ты можешь просто своими словами сказать Богу, что у тебя на сердце, что радует тебя, что огорчает. Если ты будешь часто с Ним разговаривать и поступать так, как Он подсказывает, вы станете самыми лучшими друзьями. А это ведь так здорово, когда твой друг — Сам Бог!
Рано утром, как проснусь,
Сразу Богу улыбнусь.
Улыбнётся Бог в ответ —
Темноту рассеет свет.
Я умоюсь, причешусь,
На колени опущусь,
Руки к небу подниму
И скажу: «Благодарю!
За рассвет, за новый день,
Что в саду цветёт сирень.
Что живу, пою, люблю
Папу, маму, всю семью.
Что с Тобой могу дружить,
Нашей дружбой дорожить.
Ты меня от зла храни
И люби меня. Люби!»
Галина Зверева
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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.