Сашин фартук

Случалось ли тебе ссориться с лучшим другом или лучшей подругой?

Саша и Таня были лучшими подружками. Они везде ходили вместе, много играли и рассказывали друг другу все свои секреты. Было это давно — когда люди жили бедно, а в магазинах мало что можно было купить.

Сашина двоюродная сестра Оля сшила на уроке труда маленький белый фартук без верха: на верхнюю часть ткани не хватило. Фартук этот достался Саше, потому что материал для него добыл каким-то чудом её папа. Да и не завязался бы он на Оле: та толстенькая была. Как этот фартучек нравился Саше! И не только Саше: Танюшка тоже была в него влюблена и даже попросила дать его ей. «Поиграет и отдаст», — решила Саша и одолжила на время свой фартучек подруге.

А через неделю девочки поссорились. Что уж была за причина, никто и не помнит, но обиделись они друг на друга сильно.

— Я ухожу домой и гулять с тобой не буду! — заявила Танюшка.

— Ну и иди! Только верни мне мой фартук! — потребовала Саша.

— Ты же мне его подарила!

— Ничего подобного!

Видимо, девочки не поняли друг друга, когда Саша давала Тане фартук: Саша думала, что даёт на время, а Танюша решила, что навсегда.

— Ну и ладно! — фыркнула Таня и помчалась домой, откуда через пару минут вернулась с фартуком. Она вложила его Саше в руки и побежала обратно.

Саша развернула фартук, а на нём красовался вышитый Колобок: ай да Таня! В этот момент в Сашиной голове мысли очень быстро мелькали одна за другой. Она представила себе, что Таня сейчас просто уйдёт и всё: ни смеха, ни игр, ни весёлой болтовни. Саша останется совсем одна! Из-за какой-то глупости!

Саша себя не чувствовала виноватой, и Таня не чувствовала. Девочки были, как два упрямых барашка: обе считали себя правыми. «А может лучше признать себя неправой, чем остаться без подруги?» — мелькнуло у Саши в голове. И девочка вспомнила, как в церкви слышала о том, как важно уметь просить прощения. Учитель говорил тогда, что маленькое слово «прости» может творить чудеса, что важно уметь делать первый шаг к примирению. И что первым просит прощения не виноватый, а тот, кто умнее и добрее. И Саша решила проверить…

Помните, что все эти мысли пролетели в Сашиной голове очень быстро? Настолько быстро, что Таня только успела забежать в подъезд, а Саша уже ринулась за ней с мыслью: «Ну её, эту мою гордость! Ну и что, что я права, а Таня виновата! Я всё равно проверю, правду ли мне в церкви сказали — действительно ли слово «прости» работает».

Таня жила на третьем этаже, а Саша догнала её на втором.

— Таня, ты прости меня, хорошо?

— Хорошо, — сказала Таня (она была доброй девочкой).

— Мир?

— Ага.

— Идём гулять?

— Идём.

— Но ты всё-таки сбегай домой, отнеси, — сказала Саша, вручая Танюше фартучек с Колобком. — Теперь я точно дарю его тебе.

— Спасибо, — улыбнулась Таня и быстро закинула фартук в квартиру.

Сколько радости было в тот день! Сколько игр и приключений! Саше страшно было подумать, что всего этого она могла лишиться, если бы не маленькое слово «прости». Как довольна была Саша, что переступила через свою гордость и решила воспользоваться мудрым советом, услышанным в церкви.

Дорогой друг, просить прощения бывает неимоверно сложно, особенно когда молчание затягивается. Не давайте обиде разрастись, миритесь быстро! Пока «Таня» не убежала домой.

Елизавета Черникова