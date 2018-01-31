Здоровье — это самое важное в нашей жизни. Каждый родитель желает, чтобы его ребёнок рос здоровым. Но для этого ребёнку нужно рассказывать про здоровый образ жизни и учить простым правилам. В этом вам могут помочь рассказы из рубрики «Детям о здоровье» на сайте детского журнала «Чудесные странички». В них герои журнала постигают основные правила здорового образа жизни и на своём опыте узнают, что вредно, а что полезно. Ниже представлены несколько рассказов.

«Чудесный напиток»

Многие дети не любят пить этот чудесный напиток, отдавая предпочтение различным газировкам. Но разве газировка может утолить жажду жарким летним днём? Конечно, нет! Прочитайте этот рассказ с вашим ребёнком, и вы узнаете, о каком чудесном напитке идёт здесь речь.

«Мир невидимых существ»

Этот рассказ поможет объяснить вашему ребёнку, почему нужно мыть руки с мылом, особенно перед едой.

«Зарядка на английском языке»

Утро вашего ребёнка непременно должно начинаться с зарядки. А чтобы она проходила интересно, используйте нашу стихотворную разминку на английском языке. Это позволит не только укрепить здоровье, но и даст возможность ребёнку легко запомнить слова, выражения, команды на английском языке.

«Здоровое питание»

Все дети любят сладости. Но как объяснить ребёнку, что их чрезмерное употребление может навредить здоровью? В этом вам поможет рассказ «Здоровое питание». Из него можно узнать, что случится, если переесть сладкого, и какие фрукты и овощи могут заменить сладости.

«Чистый воздух»

Почему нам необходимо больше времени проводить на свежем воздухе? Почему нужно чаще проветривать помещение? Какие опасности таит в себе непроветриваемая комната? Ответы на эти вопросы вы сможете найти, прочитав этот рассказ.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2018 г.