Узнав что-то новое о строении организма человека, сразу проникаешься чувством восхищения: как мудро наш Бог создал его! И тогда сердце славит Бога и хочется немедленно рассказывать об этом другим. Хочется воскликнуть: «Дивны дела Твои, Творец!»

Перинатологи – это специалисты, изучающие жизнь еще не родившихся детей, их поведение в утробе матери. Установлено, что уже на стадии зародыша маленький человек имеет свой характер и, в частности, очень реагирует на одиночество: если мама с ним не общается, то малыш переживает, печалится. Он узнает голос папы; очень страдает, когда родители ссорятся. Это означает, что с первых недель беременности с будущим человеком необходимо общаться. Так, эксперименты и наблюдения ученых доказывают, что трехмесячному зародышу необходимо читать хорошие рассказы. Очень важно, чтобы и мама, и папа гладили живот, нежно приговаривая: «Наш маленький, мы здесь, мы о тебе заботимся, мы тебя ждем». Ученые пришли к выводу: способности ребенка в большей степени зависят от того, как часто отец и мать приветливо общаются друг с другом и окружающими людьми. Недаром говорят, что дети любви – талантливые дети.

К этим словам хочется прибавить, что с христианской точки зрения очень важно, насколько папа и мама своим поведением, моральным и духовным состоянием, посвящением позволяют Богу руководить процессами роста зародыша.

В последние недели перед рождением Бог особенно активно готовит организм ребенка и, в частности, его центральную нервную и эндокринную систему к серьезному испытанию. Увеличиваются в размерах надпочечники (они намного крупнее, чем почки). Во время родов им Господь поручил доставлять в кровь много адреналина и норадреналина. Как выяснилось во время специальных исследований, уровень этих «гормонов стресса» в крови новорожденного выше, чем у взрослого в состоянии сильного эмоционального напряжения.

Весь аппарат сосания, центр которого находится в продолговатом мозге, готовится к работе. Три мощных нервных ветви обеспечивают этот безусловный рефлекс: тройничный нерв управляет жевательными мышцами, лицевой нерв отвечает за работу мышц рта (а потом и зубов), а подъязычный – языка. Между жевательными мышцами Творец поместил сосательный валик. Специальные валики имеются и на слизистой поверхности губ, а также на челюстях.

От рождения человека до 20-летнего возраста его вес в среднем увеличивается в двадцать раз. А вес сформировавшегося плода в шесть миллиардов раз больше оплодотворенной яйцеклетки!

Бесконечно долгим может быть рассказ о том, как Бог позаботился обо всех нюансах, чтобы все в человеке наилучшим образом служило ему. Человеку только остается сердечно благодарить Бога за Его любовь и дивные дела.

«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138:14).

«Знамения времени»

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2004 г.