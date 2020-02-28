Для чего ты живёшь?

Наверняка вы не раз задумывались о смысле жизни. Для чего вообще жить? Как вы ответили себе на этот вопрос?

Смысл жизни

Поиски Бога

Смысл жизни — важный и непростой вопрос. Его, как правило, неуместно задавать людям в период смертельной болезни или во время войны. В трудных ситуациях человек просто пытается выжить. Жизнь видится безусловной ценностью, какое бы значение в неё подчас ни вкладывалось. Если мы можем позволить себе размышлять с кем-то о смысле существования, то мы уже, в определённой степени, благополучные люди. Задавать себе вопрос о смысле бытия нужно непременно, и чем раньше, тем лучше. Ответ на него во многом определяет нас как личность, формирует наши ценности и задачи, готовит к различным обстоятельствам, а также способен обусловливать степень нашей удовлетворенности жизнью.

В период существования Советского Союза ответ на вопрос о смысле жизни считался общепринятым. Предполагалось, что он заключается в строительстве государства, укреплении его мощи и обороноспособности, наконец, в победе коммунизма. На практике это часто выражалось в боязни человека подвести своё октябрятское звено, пионерский отряд, коллектив на работе. Люди стремились не уронить честь комсомольца, соответствовать воинскому званию и пр.

Однако такие спущенные сверху установки принимались далеко не всеми. Они редко учитывали индивидуальность и личные качества человека. Многие люди не находили себе места в жёстком каркасе официальных ценностей. Вследствие этого значительная часть граждан видела смысл жизни в семье, детях, благополучии родственников, материальном достатке.

Смысл жизни

После распада СССР, казалось, вопрос о смысле жизни, наконец, может быть решён. Каждый сам определит, для чего и как ему жить в полном соответствии со своим мировоззрением. Но оказалось, что это непросто. Люди заговорили о необходимости возврата к советским ценностям и о поиске национальной идеи. Почему? Самостоятельное определение смысла жизни приводит к индивидуальной ответственности за свою судьбу. Для людей же свойственен экзистенциальный* страх перед неизвестностью и отсутствием контроля над обстоятельствами. Когда же цели общественные, тогда и ответственность за судьбу личности распределяется в обществе, ложится на государство.

В итоге, многие продолжают жить по инерции: основным смыслом бытия являются семья, дети, близкие, материальное благополучие. Однако такие люди начинают чувствовать чудовищную ответственность уже не только за себя, но и за судьбу родственников. Часто это выражается в сверхконтроле над детьми (или безмерном им потакании), родителями и т. д. Некоторые вообще неосознанно убегают от вопроса о смысле жизни и от ответственности, как правило, в поиски удовольствий и даже в различные зависимости.

Как же найти смысл жизни, который, с одной стороны, не был бы навязан социальным окружением и соответствовал индивидуальности человека, а с другой стороны, не вызывал парализующий страх перед будущим и возможностью ошибиться?

Ответ на этот вопрос лежит не в научной или философской сферах, которые, по большому счёту, также являются социальным продуктом, но в сфере религиозной. Библия определяет смысл жизни следующим образом: «От одной крови Он (Бог — прим. автора) произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Библия, Деяния Апостолов 17:26, 27). Иными словами, Бог определил время рождения человека («назначив предопределённые времена») и место рождения («…и пределы их (людей — прим. автора) обитанию») для того, чтобы нам было легче найти Бога и познать Его характер. Апостол Пётр добавляет: «…но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (Библия, 2 Послание Петра 3:18).

Поиски Бога

Поиски Бога заключаются в познании Божьего характера, выраженного в благодати и любви к людям. Познание же Божьей благодати ведёт к желанию человека делать добро окружающим: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (Библия, 2 Послание Коринфянам 9:8).

Христианский смысл жизни, как никакой другой, позволяет освободиться от тяготеющей ответственности, так как познавший любовь Бога человек может доверить Ему все самые тяжкие бремена. Бог также заботится не о подавлении личности, а наоборот, взращивает её, делая верующего человеком с устойчивыми моральными принципами, способным выдержать социальное давление. Сам Иисус Христос был чрезвычайно сильной Личностью, выстоявшей в противостоянии не только с власть имущими, но и с искушениями дьявола.

Люди, испытав любящий характер Бога, выраженный в жертве Иисуса Христа, с радостью обретают смысл жизни в любви Божьей. Конечно, такое доверие приходит по мере духовного роста и познания заботливого характера Небесного Отца.

Но разве не все религии говорят о смысле жизни, выраженном в любви к Богу и в помощи людям? Практически все. Но в христианстве любовь проявляется не только в сострадании, но и в жертве Иисуса Христа. Доверить свою жизнь можно лишь Тому, Кто в Своей любви готов пойти за тебя даже на смерть.

Дмитрий Фокин

*Экзистенциальный — т. е. связанный с бытием, с существованием человека; проявляющийся в реальности и не зависящий от воли человека.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.