Время зажигать веру, Россия!

День России отмечается с 1992 года. Этот праздник установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 г. Отношение к этому празднику в России неоднозначно. Многие рассматривают этот день как негативное событие, ускорившее распад СССР. Как бы то ни было, большинство россиян мечтает о возрождении России. Все хотят жить в благополучной стране, в которой уважение к человеку не зависит от статуса и финансовых возможностей. Но как к этому прийти, и реально ли мечтать об этом?

О чём издревле мечтали русские люди? Ответ мы находим в творчестве писателей, поэтов, историков и духовных деятелей. В народных былинах и песнях, в дивных стихотворениях, в летописях и сказаниях — везде говорится о «святой Руси». «Святая Русь и святой народ — вот высший идеал, о котором в тайниках души в лучшие минуты своей жизни думает русский человек. Ни о чём так не сокрушается сердцем русский человек, как о думе, каким способом правильно устроить свою жизнь по Божьему. Божье дело — у него наивысшая оценка человеческих трудов; Божий человек — самый лестный отзыв о людях. Главный призыв Евангелия “ищите прежде Царство Божье и правды Его” и главная забота русского народа “устроить свою жизнь по-Божьему” совпадают» (Священник Петров, «От света к свету»).

Однако желание философов-идеалистов видеть русский народ святым пока ещё остаётся несбыточным. Ведь без Христа в сердце человек никогда не сможет «жить по-Божьему». Вот отрывок из произведения А. П. Чехова «Мужики»: «На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвижение пили. На Покровку в Жуковке был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег, и потом ещё собирали со всех дворов на водку… Кирьян все три дня был страшно пьян, пропил всё, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что её отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно». И так до следующего праздника.

Недавно в современной Думе рассматривали вопрос о борьбе с пьянством. Поразили слова крупного чиновника, которые он радостно прокричал в эфир: «На Руси пили, пьют и будут пить». А ведь быть трезвенником — это, в первую очередь, христианская добродетель, необходимое условие для спасения личности и народа. Только ведя трезвый образ жизни, мы сможем сохранить себя как народ, сохранить своё будущее, свою семью, детей. Согласитесь, нация, имеющая пороки, слаба и контролируема.

Николай Лесков писал: «2 марта 1845 год. Три года прошли без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал, да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство на Руси ещё не проповедано; а второе, — что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегой своим, отцом Николаем, и был удивлён, как он внял и согласился. “Да, — сказал он, — сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но ещё во Христа не облекаемся”. Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но от чего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается».

Чтобы в России нам жилось хорошо, мы, как народ, должны не только креститься, но и облечься во Христа: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:27).

Что значит облечься во Христа?

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Матфея 22:37).

Телеведущий Николай Дроздов однажды предложил регулярно читать отрывки из Библии на ведущих российских каналах и радиостанциях. Чтение Священного Писания в эфире поспособствует улучшению «экологии души», считает Дроздов. Безусловно он прав. Познавать Бога нужно, изучая Первоисточник — Библию. Сейчас существует прекрасный современный перевод Священного Писания под редакцией М. П. Кулакова, понятный для людей с разным уровнем образования.

К сожалению, большинство руководителей христианских церквей в России сами не проявляют интереса к изучению Священного Писания и прихожан не вдохновляют к самостоятельному изучению Библии. Об этой проблеме печалился известный профессор И. Е. Евсеев 100 лет тому назад: «Обидно для национального чувства признание, что наша церковь всегда была холодна к источнику Божественной истины, что Святая Русь не любила и не любит Библии».

Ничего не изменилось и по сей день. Специалисты ВЦИОМ по итогам очередного опроса сообщили, что треть россиян не могут вспомнить или не знают ни одной из десяти библейских Заповедей. Среди россиян наиболее известны: «Не убивай», «Не кради» и «Не прелюбодействуй». Реже вспоминают заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою», «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», «Не делай себе кумира и никакого изображения» и «Не желай… ничего, что у ближнего твоего».

Наименее известны заповеди: «Не произноси имени Господа напрасно», «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим», «Помни день субботний».

Качество жизни человека и всей страны в целом определяется знанием Бога, опытом общения с Ним, послушанием Десяти Заповедям.

Мы можем порадоваться за нашу страну, потому что она поставила себя в противовес западным ценностям, большинство из которых ценности не представляют. Это касается отношения к святости брачного союза между мужчиной и женщиной. В этом вопросе Россия сохранила верность библейской заповеди. Так давайте будем верны и в отношении других Божьих установлений. Сегодня время зажигать веру в сердцах. Пришло время изучать Священное Писание! Пришло время облечься во Христа!

Слова Иисуса Христа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:39) должны стать для нас девизом. Но своими силами нам не изменить себя. Только вера в пролитую на Голгофе кровь Иисуса Христа делает возможным коренное преобразование характера.

Только представьте, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы полностью посвятили себя Богу!

Облечься во Христа означает стать новым человеком во Христе, быть восстановленным по образу Божьему. Но это не только нравственная перемена, но и радикальное физическое изменение. Мы, смертные люди, испытывающие боль и угасание, однажды облечёмся в такие же бессмертные тела, каким было тело Христа после воскресения. Эта великая надежда ожидает всех поверивших и принявших Христа.

Даже когда всё вокруг нас стремится к хаосу и разрушению, те, кто во Христе, будут становиться всё лучше и лучше. Пусть эта надежда станет реальностью для каждого, кто считает себя христианином.

Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.