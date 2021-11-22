Добрые дела — наше предназначение

Бывает, нагрянет беда, а кто-то подставит плечо, и сразу становится легче. А если это не одно плечо, а целая армия заботливых и неравнодушных людей? Возможно, кто-то воспринимает внимание как должное, а меня небольшие акты доброты трогают до слёз, особенно когда из этих маленьких дел складывается общая картина тепла и принятия.

Дети сегодня встали пораньше: они ждали возвращения папы. Для него украсили ворота, развесив на них подарки ко дню рождения, игрушки и сочные свежие яблоки. В духовке ждал ароматный пирог, солнце светило и грело. Наконец, подъехала машина, и из неё вышел наш долгожданный папа. Его тут же обкидали лепестками шиповника, собранного неподалёку. Наш папа — слабенький, но такой родной!

Мы не виделись почти месяц — с тех самых пор, как он отправился на работу в Москву с чувством лёгкого недомогания. Оказалось, ковид. Я и дети тоже заболели. Но мы-то были вместе, в своём доме. А он — в чужом городе, на съёмной квартире.

Нам нельзя к нему, ему — к нам. Нам вообще никуда теперь нельзя. Но, узнав о нашей ситуации, звонят друзья: «Обращайтесь, привезём всё, что нужно». Они же получают для меня посылку и в тот же день доставляют мне её с другого конца города, хотя достаточно было просто получить её и оставить у себя на время.

На следующий день ещё один заботливый человек привозит нам домашние пирожки и хлеб. Потом из отпуска возвращаются друзья и доставляют необходимые лекарства. Они даже готовы покосить траву на участке, но мы решаем перестраховаться. У детей жуткий конъюнктивит. На помощь приходит Ниночка — наша палочка-выручалочка, педиатр. Хоть и живёт она в другом городе, но всегда поможет советом.

Все эти люди — наша церковная семья. Даже те, кто далеко, пишут и переживают. Особенно трогательно было, когда на заданный мной в вайбер-группе (для сторонников ЗОЖ) вопрос, я получила несколько ответов от людей, которые искренне прониклись нашей бедой и молились за мою семью, хотя мы даже не были знакомы. Они подсказали, как помочь себе и детям при болезни.

Как раз тогда, после недели мучений и жара, мужа увезли на скорой на КТ, а оттуда с цитокиновым штормом и поражением лёгких — в больницу. Мы молились. Я знаю, молились наши родные и наши друзья.

В чужом городе об Алексее позаботился Сам Бог. Только чудом мой муж оказался в одной из лучших больниц Москвы. С ним в палате лежали те, кто попал на лечение по знакомству или за деньги, и соглашались, что за Алексея походатайствовали свыше.

Бог окружил мужа добродушными и щедрыми соседями по палате: им сумками несли провизию, и они охотно делились с ним запасами, уговаривали поесть. Врач тоже оказался приветливым и дружелюбным. Сердобольная санитарочка согласилась досрочно выдать новый комплект постельного белья (Алексей сильно потел первые ночи).

Через несколько дней пациентов по скорой принимать перестали, так как не было мест в реанимации. А мой муж лежал там и получал лучшее лечение от лучших врачей. Нашлись добрые люди, которые принесли ему необходимые вещи, соки, фрукты. Даже в чужом городе Бог через отзывчивых людей позаботился о нас.

Когда результаты тестов на ковид стали отрицательными, к нам приехала бабушка, мама Алексея. У меня к этому времени почти прошёл кашель, но появились тревожные симптомы, свидетельствующие о поражении нервной системы и сосудов. Среди знакомых верующих нашлась врач-невролог, безвозмездно проконсультировавшая меня. Теперь дома я была не единственным взрослым, появилось время немного отдохнуть. Мама каждый вечер делала мне массаж, колола витамины, следила, чтобы дети не забывали полоскать горло.

Так получилось, что своё сорокалетие муж встретил в больнице. Друзья и родственники удивительно живо откликнулись на идею сделать небольшой поздравительный фильм для Алексея. Каждый внёс свою лепту, безотказная Алёна взялась за монтаж, и мы смогли порадовать нашего любимого человека, который был в тот момент далеко. Море тёплых слов, обещание испечь вкусный торт к встрече, добрые шутки — всё понемногу, и получился настоящий заряд любви и сердечности.

Сейчас я пишу эти строки, уставший после дороги муж посапывает в соседней комнате, а заботливая бабушка увела детей погулять, чтобы не шумели. Вот из таких мелочей складывается жизнь. Дать кому-то отдохнуть, угостить пирожком, справиться о здоровье, привезти водички, помолиться, занести в больницу сок, получить посылку, помочь профессиональным советом, сбегать в аптеку или в магазин. Это ведь не так сложно. Но как это облегчает жизнь больным, страдающим, обездоленным! В Библии сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Послание галатам 6:2). Да, помощь может потребовать времени, ресурсов, но потом на сердце такая радость!

Подумайте, кому вы можете быть полезны сегодня. Звонок, сообщение, неожиданная открытка в почтовом ящике с парой добрых слов — это может изменить чью-то жизнь, да и вы не останетесь прежними.

Специалисты, изучающие факторы, влияющие на здоровье, заметили, что те, кто помогает другим, живут более полной и здоровой жизнью. Библия говорит, что добрые дела — это наше предназначение: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Послание ефесянам 2:10).

Возможно, мы занимаемся чем-то не тем, оттого и не чувствуем радости? Может, нам стоит посмотреть шире и понять, что наш ближний — не только тот, кто живёт с нами под одной крышей, но всякий, кто нуждается в нашей помощи.

Люди, оказавшиеся в беде, молятся Богу, а Он часто действует не через ангелов, а через простых смертных, чьё сердце готово откликнуться на Его тихий зов.

Александра Третьякова

Не можешь помочь всем — помоги хоть кому-то

Наверняка многие знают притчу о морских звёздах, которых штормом выкинуло на берег. Мальчик шёл вдоль воды, поднимал их одну за другой и бросал обратно в воду. Прохожий сказал ему: «Посмотри: этих звёзд — тысячи. Ты делаешь бесполезную работу. Всех не спасёшь». Мальчик поднял очередную звезду и ответил: «Для этой звезды то, что я делаю, вовсе не бесполезно». Христианская поэтесса Татьяна Хлопкова несколько иначе пересказала эту притчу, но смысл тот же: «Делай, что можешь. Для кого-то это очень важно».

Возвращение в жизнь

Отойдя от берегов скалистых,

Шторм затих и скрылся вдалеке.

Миллионы рыбок серебристых

Трепыхались на сыром песке.

И старался мальчик босоногий

Снова бросить рыбок в океан,

Но спасти сумел совсем немногих,

Торопился и не успевал.

Рядом голос прозвучал усталый:

«Перестань, малыш, не суетись.

Что стараться, если толку мало?

Видно им не суждено спастись».

Но мальчишка удивил ответом.

Он, держа рыбёшку на весу,

Прокричал: «Всех не могу, но эту,

Эту обязательно спасу!»

На земле проходит век за веком.

Бог находит из людей всех стран

Тех, кто став «ловцами человеков»,

Возвратит их в жизни океан.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.