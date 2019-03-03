Охрана природы – 5 простых вещей, которые могу сделать я, и 5 статей для мотивации

Каждый день появляются новости из серии «синие киты на грани исчезновения», «пчёлы стремительно вымирают» или «запасы рыбы в океане могут истощиться через 15 лет». После таких новостей начинаешь думать, насколько же деградировало человечество, раз с таким упорством пилит сук, на котором сидит. Я не могу изменить всё человечество, но могу начать с себя. Пусть я всего лишь песчинка среди миллиардов других, но мой вклад бесценен. Я тоже оказываю влияние!

1. Старайтесь не мусорить. Не оставляйте после себя мусор ни в городе, ни на природе. Выходя из общественного транспорта, не отправляйте талончик по ветру. Пройдите несколько метров до мусорного ящика — это не так сложно. Вы едете в лес? Возьмите мешки или пакеты, чтобы убрать за собой мусор. А потом не забудьте, пожалуйста, эти мешки в лесу. Позаботьтесь о том, чтобы место вашей временной «дислокации» ничем не выдавало недавнего присутствия. Научитесь правильно тушить костёр, закапывать отходы, использовать древесину леса для костра и т. д. А если вы ещё и чужой мусор прихватите, то вообще великое дело сделаете. И не поленитесь доехать до специальной помойки. Не стоит пополнять стихийные свалки в канавах и траншеях.

2. Не будьте равнодушны! Если вы наблюдаете, что кто-либо нарушает элементарные правила и мусорит, сообщите об этом в специальные органы, полицию. Выясните название компаний, запишите номера автомобилей нарушителей, выясните личности тех, кто своими действиями загрязняет воздух, воду, окружающее пространство. Не думайте, что ваша бдительность останется без внимания. Если мусорят дети, не проходите мимо: возможно, дома их не научили некоторым вещам. Кто знает — может, именно вы будете тем человеком, который привьёт этим чадам что-то светлое.

3. Будьте экономны. Вы моете посуду, вдруг вас зовёт ребёнок или кто-то звонит по телефону. Выключите кран и спокойно поговорите. За это время могут утечь литры. А если умножить это на количество «зевак» во всей округе, а потом на количество дней в году? Запасы питьевой воды на Земле далеко не бесконечны — сколько раз мы это слышали, но каждый раз успокаивали себя тем, что все льют, и мы будем лить. Не пора ли стать ответственнее? Электричество экономьте. Хотя бы из заботы о себе. Электроприборы сильно влияют на электромагнитное поле в помещениях. Отключайте всё, что возможно (и WiFi тоже). В конце концов, это на пользу нашему бюджету.

4. Меньше используйте пластик. Купите или сшейте себе надёжную многоразовую хозяйственную сумку, ведь полиэтилен, из которого изготовлены магазинные пакеты, чрезвычайно долго разлагается, притом на исключительно вредные вещества. Задумайтесь, сколько пластика вы покупаете и выкидываете в неделю, месяц, год… Если есть возможность помыть посуду, не ленитесь — помойте, чтобы не покупать пластиковую. Если без одноразовой посуды не обойтись, отдайте предпочтение бумажной.

5. Не пользуйтесь без надобности личным автомобилем— это, во-первых, уменьшит выброс выхлопных газов, а во-вторых, убережёт вас от стрессов. До ближайшего магазина вполне можно дойти пешком. А можно прогуляться и подальше — ходьба очень полезна!

А теперь несколько статей для мотивации.

Пользуйся, но не разоряй!

«Если попадётся тебе… птичье гнездо… и мать сидит на птенцах или на яйцах, то…» Как вы думаете, какой совет идёт дальше? Ответ есть в Библии (именно оттуда взята цитата) и в нашей статье. Бог говорит, что губивших землю ожидает возмездие. Как нам не оказаться в их числе? Не вредить природе сложно, но уменьшить вред мы можем и должны. Как это сделать? Читайте: Пользуйся, но не разоряй!

О заповедном и заповеданном

Чтобы охранять природу, важно эту самую природу хорошо знать. Иногда люди хотят сделать как лучше, а получается всё наоборот. О курьёзах, происходящих с невежественными любителями природы, а также о первозданном и прекрасном читайте в статье: О заповедном и заповеданном

О чём говорят природные катастрофы?

Сегодняшнее усиление природных катастроф ярко свидетельствует: наша грешная планета вступила в завершающую фазу своей истории. Эта статья заставляет задуматься: О чём говорят природные катастрофы?

Человек и природа. Забота об окружающей среде

То, что сегодня человечество имеет экологические проблемы, является следствием неверия в Творца, повелевшего заботиться о природе. Загрязнение окружающей среды — прямое следствие «загрязнения» человеческого сердца. Защита природы — это не какая-то отвлечённая тема, которая должна волновать только сильных мира сего или особые организации. Эта проблема напрямую касается каждого из нас. Не верите? Давайте помечтаем. Задайте себе вопрос: «По каким критериям я буду выбирать новый автомобиль?» (представьте, что финансы позволяют)… Упс, кажется, вы кое-что упустили… Читайте: Человек и природа. Забота об окружающей среде

Берегите природу!

Друзья Паша и Дима решают поиграть в рыцарей, но вот беда — у них нет оружия. Находчивый Паша быстро решил проблему: он подошёл к дереву, которое росло во дворе, и стал ломать ветку… Продолжение рассказа “Берегите природу!” читайте вместе с детьми! И, возможно, в наших дворах станет чуть меньше обломанных деревьев.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.