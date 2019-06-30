Добрый Бог, плохой мир. Почему?

Задавались ли вы когда-нибудь вопросами: Как Бог относится к человеку? Какие чувства Он испытывает к грешникам? Что предпринимает ради их спасения? Если да, то вам вероятно будет интересно узнать, как отвечает на эти вопросы Сам Бог.

Господь говорит в Библии: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение» (Книга пророка Иеремии 31:3). «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Книга пророка Иезекииля 33:11). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). Эти библейские отрывки несложно обобщить одним точным определением, которое дал апостол Иоанн: «Бог есть любовь» (1 Послание Иоанна 4:8).

Но есть другой вопрос, на который ответить совсем непросто. Это вопрос: «Почему?» В нём заключено то, что для многих является величайшим препятствием к принятию веры в любящего Бога — это проблема горя, зла, страданий.

Сердце сжимается от боли перед неразрешимым: «Господи, если Ты всемогущ, почему допускаешь страдания? Если Ты добр, почему в мире столько зла?»

Есть ли ответ на этот вопрос? Да, он есть!

Давайте для начала выясним, кто же ответствен за всё, что губит нашу жизнь, приносит нам горе и делает нас несчастными.

Существуют, по крайней мере, два источника бед. Первый из них — наши собственные неправильные суждения и поступки. Если мы сеем семена здоровья, то и пожнём здоровье. Если мы сеем семена болезни, то и пожнём болезни. Посеяв семена скорби, пожнём скорбь!

Как-то весной через огород, находившийся на территории тюрьмы, проходил посетитель. Он увидел заключённого, копошащегося в земле. Внезапно их взгляды встретились. Посетитель, желая выразить дружелюбие, спросил: «Сеем?» «Нет, пожинаем», — последовал угрюмый ответ.

Да, именно так и бывает. Библия предупреждает: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» (Послание к галатам 6:7).

Другой источник наших бед — это враг Бога, сатана. Библия не оставляет никаких сомнений на счёт того, кто является подлинным источником зла, хотя сатана отчаянно пытается извратить истину и переложить вину на Бога.

Широкое распространение получил в наше время взгляд, что сатана — это плод вымысла. Но Священное Писание учит, что дьявол — реальное существо. Конечно, это не монстр громадного роста с рогами на голове. Такой гротескный образ — порождение необузданного воображения, невежества и суеверного страха людей средневековья. Вряд ли что-либо другое могло сослужить сатане лучшую службу в его обольщении людей, чем эта идея. Ибо в результате такого дикого, искажённого представления о дьяволе многие мыслящие люди отвергли саму мысль о его существовании, отводя ему роль фольклорного, мифического персонажа.

Но прислушайтесь к удивительному откровению Иисуса: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Евангелие от Луки 10:18). Ему вторит Апостол Павел: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Послание к коринфянам 11:14).

Ясно, что мы имеем дело с существом высокого интеллекта — некогда обитавшим на небе ангелом. Вот что говорит о нём Библия: «Ты находился в Едеме, в саду Божием… Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Книга пророка Иезекииля 28: 13–15).

Итак, сатана когда-то был одним из высших ангелов.

Несомненно, кто-то спросит: «Если сатана является сотворённым существом, разве Бог хотя бы косвенно не несёт ответственность за зло? Не Он ли сотворил дьявола?» На первый взгляд может показаться, что это так. Но ответ здесь может быть только один: «Конечно же, нет! Ни в коем случае!» Бог создал Люцифера прекрасным ангелом. А Люцифер уже сам превратился в дьявола.

Если бы вы увидели жалкого, валяющегося в сточной канаве человека, стали бы вы обвинять его мать в том, что она родила его? Безусловно, нет. Младенцем он был таким же милым, как и другие дети, но, став взрослым, сам себя довёл до того, что сделался отбросом общества.

Нечто подобное произошло и с Люцифером. Люцифер выбрал путь восстания и беззакония. В это восстание ему удалось вовлечь третью часть ангелов и наших земных прародителей. Так земля стала ареной страшной борьбы между добром и злом, последствия которой мы часто и ощущаем в виде страданий.

Что в этих условиях сделал Бог? Он не устранился от проблемы, а добровольно пришёл в наш мир, чтобы искупить падшее человечество, заплатив за наше спасение Своей кровью: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся» (Послание к римлянам 5:8, 9).

И хотя наш мир всё ещё представляет собой планету, на которой продолжается восстание против Бога, в этой трагической драме скоро наступит заключительный акт. Великая борьба приближается к финалу. Зло будет уничтожено.

Исход этой драмы для тебя, читатель, будет зависеть от того, на чьей ты стороне. Если ты веришь в Бога и живёшь согласно Его принципам, тебе нечего бояться. Но если ты ещё не примирился с Богом, не медли, ведь Любовь проделала долгий путь, чтобы найти тебя.

Может быть, именно сейчас ты подошёл к тому рубежу, когда необходимо сделать выбор, принять решение. «Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придёт к тебе добро» (Библия, книга Иова 22:21).

Джордж Вандеман, «Мятежная планета»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.