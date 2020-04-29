Долгожданное событие или страшная неожиданность?

Бог запланировал великое событие, на которое обратят внимание все живущие. Для одних оно станет днём величайшей радости, а для других — полной неожиданностью. Предупреждён — значит вооружён.

Содержание:

Второе пришествие — факт, не вызывающий сомнений

Видимое событие

Подделка и подсказка

Вы только представьте!

Где будете вы?

Надежда, светящая во мраке

События, сопровождающие пришествие Иисуса

Второе пришествие Христа — слышали ли вы о нём? Это не просто скучная религиозная догма. Для многих людей — это единственное, что держит их в этой жизни. Возвращение Иисуса — это благословенная надежда для:

молодой семьи, в которой первенец родился мёртвым;

жены, чей муж умер от рака лёгких;

отца, чей сын был сбит насмерть пьяным водителем;

людей, переживших землетрясение, наводнение и страстно желающих вновь встретить своих погибших близких…

Второе пришествие — факт, не вызывающий сомнений

Библейские пророчества говорят о возвращении нашего Господа 1500 раз. Об этом говорится в Новом Завете через каждые 25 стихов.

Давид провозглашает: «Грядёт Бог наш, и не в безмолвии» (книга Псалтирь 49:3). Апостол Павел добавляет: «Сам Господь… сойдёт с неба» (1 Послание фессалоникийцам 4:16). Ангелы свидетельствуют: «Сей Иисус… придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (книга Деяния Апостолов 1:11).

Сам Иисус пообещал: «Приду опять» (Евангелие от Иоанна 14:3).

Видимое событие

Второе пришествие Христа ни для кого не будет тайным. Это событие будет видимо для всех. «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око» (Откровение 1:7). Сам Господь заявляет: «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Евангелие от Матфея 24:30). Первый раз Иисус пришёл в наш мир тихо: Он родился младенцем в яслях. На этот раз Он придёт как Царь во славе. Все увидят Его!

Есть ли что-нибудь тайное и неприметное в свете молнии? Мы слышим величественные раскаты грома в небе, видим ослепительную вспышку, озаряющую ночное небо во весь горизонт. Иисус предупредил: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:27).

Подделка и подсказка

Иисус предупредил, что дьявол постарается подделать Второе пришествие и выдать себя за Христа.

Как вы отреагируете, если услышите новость: «Христос в Москве, или в Сарове, или в Риме. Он ходит по улицам. Он вернулся! Он даже произносит слова Нагорной проповеди. Тысячи идут к Нему! Он исцеляет от рака, слепоты. Он поднимает парализованных! Идите к Христу!» Пойдёте ли вы? Как вы отличите, Христос это или сам дьявол? Кто-то скажет: «Сатана не может быть таким добрым и творить такие чудеса». Другой скажет: «Сатана не стал бы исцелять от рака и слепоты — только Бог способен на такое». Внимание! Сатана может творить чудеса, и апостол Павел серьёзно предупреждает нас о той личности, «которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Послание фессалоникийцам 2:9).

Вот библейский текст, говорящий, что Иисус, придя во второй раз, не будет ходить по земле: «Мы… восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Послание фессалоникийцам 4:17). Где мы встретим Господа? «На воздухе». Спустился ли Он на землю в этот раз? Будет ли ходить по земле в ослепительном сиянии? Нет. Ходить по земле и обольщать мир ложными чудесами будет другая личность. Помните об этом.

Вы только представьте!

Где-то на небольшом кладбище земля раскрывается. Цветы, которые положила на надгробье скорбящая мать, падают в сторону. Крохотный гробик открывается, и слышится крик ребёнка. Один из ангелов сразу же спускается с небес и берёт младенца на руки. В следующее мгновение он находится уже рядом с матерью. Она смотрит на своего сына. В последний раз, когда она видела это драгоценное личико, оно было бледным и исполненным боли. Крошка с трудом дышал, пытаясь бороться со смертельной болезнью. Сейчас его тело тёплое, на щеках здоровый румянец; его глаза светятся, когда он смотрит в лицо матери. Женщина дрожа берёт ребёнка и крепко прижимает к груди; она не находит слов, чтобы выразить своё счастье.

В последние минуты земной истории наша планета будет сотрясаться от бесчисленных воскрешений. Повсюду слышны восклицания людей, которые узнают своих любимых, некогда разлучённых с ними различными трагедиями. Они бросаются в объятия друг друга.

Верующим кажется, что их радость безгранична. Но происходит ещё что-то: христиане замечают, что они больше не стоят на земле. Они ощущают невесомость. Они возносятся на небеса. Многие счастливые семьи воссоединяются уже в воздухе. Они обнимаются, направляясь навстречу Иисусу.

И вот лицо Спасителя уже очень близко. Радостные голоса верующих сливаются со звуками трубы и пением ангелов. Подняться навстречу вечной жизни с Иисусом! Эту радость невозможно выразить словами!

Где будете вы?

Это последние мгновения человеческой земной истории. Где вы будете находиться в эти последние секунды? Что будет с вами происходить?

Будете вы испытывать невообразимый страх, или это будет невообразимая радость? Возможно, сейчас вы не задумываетесь о Боге. Может быть, вы думаете, что вера не так уж важна. Но однажды, и это будет очень скоро, вопрос веры будет иметь решающее значение. Очень скоро этот вопрос навсегда разделит человечество на две группы. Последняя книга Библии, Откровение, описывает два класса людей, существующих во время возвращения нашего Господа.

Для одной группы Второе пришествие Христа будет ужасной неожиданностью. Они будут просить камни упасть на них: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (книга Откровение 6:16, 17).

Вторая же группа будет радостно восклицать: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (книга Откровение 15:3).

Пожалуйста, не откладывайте приготовление к встрече с Иисусом Христом. Сегодня посвятите Ему свою жизнь.

Надежда, светящая во мраке

Наш Иисус скоро придёт! Это та надежда, которая может поднять нас над мрачными днями и самыми тёмными ночами нашей жизни.

Возможно, именно сейчас вы отчаянно нуждаетесь в надежде. Может быть, один из членов вашей семьи погиб в автокатастрофе. Возможно, вам довелось с болью попрощаться с матерью или отцом на смертном ложе. А может, вы шли по безликому, холодному коридору больницы, зная, что у вашего ребёнка очень мало шансов выздороветь.

Какой бы мрачной ни была тень над вами, пожалуйста, помните, что надежда на Бога больше. Иисус скоро придёт, чтобы положить конец всякому страданию.

Хотите ли вы быть в числе тех, кто возносится для встречи с Господом на воздухе, воссоединяясь с любимыми? Тогда не откладывайте: попросите Иисуса быть вашим личным Спасителем уже сегодня!

События, сопровождающие пришествие Иисуса

Сейсмическое смещение пластов. Горы и острова сдвинутся, и крупные землетрясения будут сотрясать планету (книга Откровение 6:14; 16:18–20). Праведные мёртвые воскресают. «Мёртвые во Христе воскреснут прежде» (1 Послание фессалоникийцам 4:16). Спящие в могилах верующие услышат трубный глас Христа и восстанут для жизни вечной (Евангелие от Иоанна 5:28, 29). Живые праведники преображаются и получают дар бессмертия (1 Послание фессалоникийцам 4:17; 1 Послание коринфянам 15:53). Уничтожение нечестивых (книга Откровение 19:11–21). Праведные приветствуют Христа: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!.. возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (книга пророка Исаии 25:9). Праведные возносятся на небеса (Евангелие от Иоанна 14:2, 3).

Марк Финли, «Пророчества исполняются»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.