В будущее без страха. Часть 2

Что говорит Библия о Втором пришествии Христа и воскресении мёртвых?

Второе пришествие Христа на землю и будущее воскресение мёртвых составляло основу проповеди ранней церкви. В этой проповеди звучала весть утешения и надежды для всех скорбящих, для всех потерявших по причине смерти своих дорогих и близких. Вот как об этой надежде пишет, например, апостол Павел: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:13–18).

Павел проповедует жителям города Филиппы: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Библия, Послание филиппийцам 3:20, 21).

А вот с какой уверенностью пишет о Втором пришествии Христа апостол Пётр: «Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия… Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (Библия, 2 послание Петра 3:10–13).

Исследователи согласны с тем, что именно благодаря этой уверенности и посвящённой проповеди о скором Втором пришествии Христа в мир, учение христианской церкви сравнительно быстро распространилось по всем уголкам тогдашней Римской империи.

О Втором пришествии пишет и апостол Иаков: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждёт драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается» (Библия, Послание Иакова 5:7, 8).

Тема Второго пришествия Христа является квинтэссенцией заключительной книги Библии — Апокалипсиса, или Откровения. Уже в самом начале книги Иоанн пишет: «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель» (книга Откровение 1:7, 8).

Завершается книга торжеством Божьей любви и справедливости, описанием «нового неба и новой земли». Наконец-то все мечты и чаяния страдающего человечества осуществляются: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое» (книга Откровение 21:4, 5).

Последняя глава Откровения содержит слова Иисуса: «Ей, гряду скоро! Аминь». Слово «аминь» означает «истинно», «да будет так». Иоанн, как бы выражая чаяния всех уверовавших по слову Христа, и как бы желая приблизить этот день, восклицает: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (книга Откровение 22:20). Этими торжественными словами и последующим благословением и заканчивается самая загадочная и таинственная книга Библии.

На протяжении многих веков христиан не переставал волновать вопрос: когда же должно произойти это событие? Когда Христос придёт на Землю во второй раз? Этот вопрос волновал и учеников Иисуса Христа. В 24-й главе Евангелия от Матфея описывается очень важная для нашей темы история.

Когда Христос проходил мимо храма, ученики обратили внимание на величественные здания, которые составляли гордость иудейской нации. Неожиданно Иисус Христос произносит слова, ошеломившие учеников: «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» (Евангелие от Матфея 24:2). Естественно, ученикам не терпелось узнать, что же хотел на самом деле сказать их Учитель. Разрушение храма казалось им настолько нереальным, что отождествлялось лишь с концом света. Когда все вместе они присели отдохнуть на склоне Елеонской горы, их первый вопрос был следующим: «Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Евангелие от Матфея 24:3).

Апостолы объединили эти два вопроса, так как полагали, что только конец света может стать причиной разрушения Иерусалимского храма. Христос не стал их в этом разубеждать. Грядущая судьба Иерусалима была Ему открыта, но это была настолько страшная судьба, что ученики вряд ли смогли бы вынести подробный рассказ о ней. И Христос просто ответил на заданный вопрос, искусно вплетая в рассказ о знамениях последних времён признаки падения Иерусалима.

С тех пор этот вопрос задавался каждым поколением христиан и становился тем актуальней, чем дальше уходила история от апостольских времён. Хотя идея видимого и реального Второго пришествия Христа на Землю в историческом христианстве со временем потускнела, тем не менее, как в Западной, так и в Восточной церквах периодически возникали движения, которые подчёркивали близость конца этого греховного мира и пришествие Избавителя. В качестве наиболее ярких примеров можно привести Радикальную Реформацию XVI века в Западной церкви и ожидание конца света Русской Православной церковью в 1492 году. Тогда, согласно церковному летоисчислению, должна была закончиться седьмая тысяча лет от сотворения мира и должен был прийти Христос.

В конце XVIII — начале XIX вв. отмечается новая волна повышенного интереса к идее приближающегося Второго пришествия Христа и к библейским пророчествам, в частности, к книге пророка Даниила.

В ХХ столетии многие богословы пытались решить проблему задержки Пришествия Христа. Вместе с тем, именно двадцатый век с его двумя мировыми войнами, ядерной угрозой, глобализацией многих проблем, как никакая другая эпоха в прошлом, демонстрирует несостоятельность рода человеческого в решении своих проблем и тем самым обостряет интерес к теме Божественного вмешательства в судьбу Земли.

Но вернёмся к вопросу учеников о кончине века. Иисус Христос даёт на него развёрнутый ответ, параллельно говоря о двух знаковых событиях. Одно из них — локального значения, касающееся судьбы лишь одной нации, иудейского народа, другое — глобального значения, касающееся судьбы всего мира. Первое событие — это разрушение Иерусалима, второе — разрушение мира при Втором пришествии Христа.

Первое исполнилось буквально ещё при жизни апостолов. В 70 году войска римского полководца Тита осадили город, и спустя какое-то время Иерусалим и его замечательный храм были разрушены. Буквальное исполнение пророчества о разрушении Иерусалима, таким образом, служит гарантом исполнения пророчества о Втором пришествии. Если исполнилось первое, должно исполниться и второе.

Внимание многих исследователей привлекают те признаки, с которыми связано исполнение пророческих слов Христа. Это своеобразные маркеры, которые призваны помочь людям сориентироваться в происходящем накануне Второго пришествия Христа. В следующей статье мы подробнее остановимся на этих признаках и постараемся дать им оценку во свете происходящих сегодня событий.

Евгений Владимирович Зайцев,

доктор богословия

