Дорога к счастью

«Ибо всё из Него, Им и к Нему» (Римлянам 11:36).

«Ибо мы Им живём и движемся и существуем…» (Деяния 17:28).

Мы горько плачем, приходя на свет.

И жизнь покажет: плачем не напрасно.

Но кто решит, что счастья в жизни нет,

Тот не заметил, как она прекрасна.

Мы ищем счастье только для себя,

Любой ценой и только в мире тленном.

Его найти любой ценой нельзя.

Ведь счастье — Бог, и потому бесценно.

Стать без Него счастливым — это ложь.

Песок сквозь пальцы жизнь тогда земная.

Ты создан Им, Им дышишь, Им живёшь,

Стремишься к счастью, а Его не знаешь.

Ты что-то в жизни для себя решил,

Дороги ищешь, намечаешь цели.

Попробуй сбросить камни все с души,

Те, от которых мысли тяжелели.

И камни, что за пазухой носил,

Достань и брось, прости врагов опасных.

Мы из таких камней себе мостим

Дорогу к Богу и дорогу к счастью.

Не бойся что-то в жизни потерять.

Храни лишь сердце, сердце Бога слышит.

Теряют всё деревья, но опять

В листве зелёной и растут всё выше.

Кто править жизнью Богу разрешил,

Живёт и верит в простоте сердечной,

Всё взять от жизни больше не спешит.

Куда спешить? Ведь впереди вся вечность!

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.