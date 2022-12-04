Дорога к счастью

«Ибо всё из Него, Им и к Нему» (Римлянам 11:36).
«Ибо мы Им живём и движемся и существуем…» (Деяния 17:28).
Мы горько плачем, приходя на свет.
И жизнь покажет: плачем не напрасно.
Но кто решит, что счастья в жизни нет,
Тот не заметил, как она прекрасна.
Мы ищем счастье только для себя,
Любой ценой и только в мире тленном.
Его найти любой ценой нельзя.
Ведь счастье — Бог, и потому бесценно.
Стать без Него счастливым — это ложь.
Песок сквозь пальцы жизнь тогда земная.
Ты создан Им, Им дышишь, Им живёшь,
Стремишься к счастью, а Его не знаешь.
Ты что-то в жизни для себя решил,
Дороги ищешь, намечаешь цели.
Попробуй сбросить камни все с души,
Те, от которых мысли тяжелели.
И камни, что за пазухой носил,
Достань и брось, прости врагов опасных.
Мы из таких камней себе мостим
Дорогу к Богу и дорогу к счастью.
Не бойся что-то в жизни потерять.
Храни лишь сердце, сердце Бога слышит.
Теряют всё деревья, но опять
В листве зелёной и растут всё выше.
Кто править жизнью Богу разрешил,
Живёт и верит в простоте сердечной,
Всё взять от жизни больше не спешит.
Куда спешить? Ведь впереди вся вечность!
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.