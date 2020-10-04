Господь — Спаситель мой

Перед Богом преклонюсь,

Дам Ему обет любви.

Попрошу и помолюсь:

«За Собой, Господь, веди.

Сколько раз меня бросал

Случай в бездну и огонь.

Ты, Господь, меня спасал,

Было мне легко с Тобой».

Погибал я много раз —

Рядом был Господь со мной.

Не пришёл последний час,

Обошла смерть стороной.

В жизни я без Бога шёл,

В сердце мне Господь стучал.

Иисус к кресту привёл,

К вечности надежду дал.

И теперь живу в Тебе —

Часть от тела Твоего.

Ты, Господь, в моей судьбе —

Это ль не важней всего?

Виктор Усанов, г. Нальчик

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.

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