Господь — Спаситель мой

Перед Богом преклонюсь,
Дам Ему обет любви.
Попрошу и помолюсь:
«За Собой, Господь, веди.
Сколько раз меня бросал
Случай в бездну и огонь.
Ты, Господь, меня спасал,
Было мне легко с Тобой».
Погибал я много раз —
Рядом был Господь со мной.
Не пришёл последний час,
Обошла смерть стороной.
В жизни я без Бога шёл,
В сердце мне Господь стучал.
Иисус к кресту привёл,
К вечности надежду дал.
И теперь живу в Тебе —
Часть от тела Твоего.
Ты, Господь, в моей судьбе —
Это ль не важней всего?
Виктор Усанов, г. Нальчик
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.
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