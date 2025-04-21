Древняя заповедь в современном мире

Запрет на воровство актуален во все времена.

Духовное и историческое значение заповеди

Восьмая заповедь «Не кради» в составе Десяти заповедей была дана Господом Моисею после того, как он вывел Божий народ из рабства. Она записана в 20 главе книги Исход (вторая книга Библии).

Принцип честности людям был известен и до исхода израильского народа из Египта. Суровые наказания за кражи были прописаны в законах древних цивилизаций. У разных народов воровство рассматривалось не только как преступление, но и как нарушение общественного порядка и духовных норм.

Восьмая заповедь важна для выживания и благополучия

Библия говорит однозначно и определённо: не кради. Необходимость исполнения этой заповеди не зависит от количества украденного или других причин. Она распространяется намного дальше и шире кражи просто вещей: не кради имущество, время, деньги, заслуги, интеллектуальную собственность.

Помните правило, озвученное Иисусом: «Какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея 7:2). Если вы посягаете на чужое, находя себе оправдание, не удивляйтесь потом, когда кто-то завладеет вашим.

Не бери то, что тебе не принадлежит

Воровство — это нарушение Божьего Закона, такое же, как прелюбодеяние и убийство. Оно является грехом, преступлением против Бога и против человека. И, как всякий грех, оно влечёт за собой наказание. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: … ни воры, ни лихоимцы… Царства Божия не наследуют» (Библия, 1 послание коринфянам 6:9, 10). Мы читаем, что соблюдение или нарушение заповеди «Не кради» влияет на вечную участь человека.

Восьмая заповедь для современного человека

Современные законы против воровства гуманнее древних, но и понимание, что именно считать кражей, сильно расширилось. Сегодня кражей считается также плагиат, пиратство, присвоение чужой интеллектуальной собственности: информации, патентов, товарных знаков и т. д. Растрата чужого времени, приписывание себе чужих достижений, заслуг — это тоже кража.

Можно ли украсть у Бога?

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Библия, книга пророка Малахии 3:8–10).

Десятины и приношения, которые лежат в кошельках людей, принадлежат Богу, и эти деньги тесно связаны с благословениями. Мы не живём сами по себе, но ответственны и перед Богом, и перед другими людьми. Господь позаботится о каждом Своём честном сыне и дочери.

Как не воровать?

Не оправдывать себя такими словами, как «все крадут — и я краду», «не украдёшь — не проживёшь», «хорошо, что я взял, а так бы кто-то украл».

«Не давайте места диаволу. Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Библия, Послание ефесянам 4:27, 28).

Чаще всего на воровство решаются люди, доведённые до отчаяния, имеющие тяжёлые зависимости или заболевания. Бог обещает помочь в таких ситуациях тем, кто обратится к Нему за помощью, обещает сделать соблюдение Его заповедей возможным. Отступление же от Бога ведёт к нарушению Его заповедей. Когда человек решает не воровать, ответственность за его благополучие берёт на Себя Бог.

Есть ли жизнь без воровства?

Возможно ли жить, не воруя, когда никто ничего не прячет? Возможно. Но все серьёзные перемены должны начинаться не с общества, а с отдельного человека, с его сердца и разума. Всё начинается с принятого решения начать жить по-другому. Бог хочет, чтобы Его дети отличались честностью, порядочностью и верностью.

Заповедь «Не кради» нельзя соблюдать частично. Если человек не будет себя приучать быть честным в мелочах, он может не справиться с большим искушением. Всегда ли вы честно декларируете доход? Не получаете ли пособие как малоимущие, работая неофициально? Не прихватываете ли халаты из гостиниц? Бумагу с работы? Продукты из столовой? Перевязочные материалы из больницы? Платите ли за проезд ребёнка, которому исполнилось 7?

Отказываться присваивать себе чужое даже в мелочах — значит собирать себе сокровище на небесах, которое никогда не украдут.

Уважение к чужому труду и имуществу — это проявление любви к людям. Что чувствует тот, кого обокрали? Можно думать, что богатому легче. Но проблема не в этом, а в ощущении незащищённости и уязвимости. Поэтому когда приходит искушение что-то украсть, поставьте себя на место человека, которому это принадлежит, и вспомните Золотое правило: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея 7:12).

В статье использованы материалы программы «Восьмая заповедь: не кради» из цикла «Возрождение» телеканала «Три Ангела». Смотрите программу на сайте 3angels.ru