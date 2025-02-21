Эмоциональная измена

Это тот случай, когда начиналось всё возвышенно, благородно и из самых лучших побуждений.

Он и она. Прекрасные люди. Он женат (не на ней). Она замужем. И вместе они занимаются каким-то важным делом. Общаются изо дня в день. Вместе ходят «на ковёр» к начальнику. Вместе радуются победам и разделяют горечь поражений. Много времени проводят вместе. У них всегда есть тема для разговора. Они на одной волне.

Он любит свою жену и деток, она добропорядочная жена и мать. Но там, дома, связи постепенно слабеют, а здесь становятся всё крепче. Никакого злого умысла. Просто обстоятельства…

Ни он, ни она даже не помышляют о том, чтобы изменить своим любимым с коллегой: «У нас исключительно деловые отношения. Она не интересует меня как женщина». До поры до времени…

Перед нами обыденная, но крайне опасная ситуация. Коллеги в больнице, бок о бок спасающие жизни, врач (медсестра) и пациент, волонтёры благотворительного проекта, священник и прихожанка…

Сколько таких историй закончилось разбитыми семьями, покалеченными судьбами! Как же быть? Неужели не подпускать никого близко? У меня нет готового ответа, зато есть перед глазами печальные опыты людей, у которых всё начиналось из лучших побуждений. Они пытались кого-то утешить, спасти, выручить… А благими намерениями, к сожалению, порой бывает выстлана дорога в ад.

На крючок подобной эмоциональной близости попадаются лучшие, самые благородные и порядочные. Физическая близость для таких людей — следствие близости эмоциональной. Они не польстились бы на случайные связи с чужими людьми, но речь ведь о человеке, постепенно ставшем родным.

Ответьте себе на несколько вопросов:

Вы услышали или увидели что-то очень интересное/смешное/остроумное/невероятное. С кем вам в первую очередь хочется этим поделиться? В чей мессенджер в первую очередь полетит сообщение? Представьте себе, что вашей жены (вашего мужа) вдруг не стало. Кого бы вам хотелось видеть на его (её) месте? С кем вам приятнее всего проводить время? Не высказывает ли ваш муж/жена переживания по поводу вашего чрезмерно тесного общения с «просто другом»?

Если вы чувствуете тревожные звоночки, дистанцируйтесь. Меняйте работу. Возвращайтесь из столицы туда, где в погоне за заработком оставили семью. Муж и жена должны быть лучшими друзьями. Если вам не о чем поговорить, дела плохи. Если у вас нет общей цели, общего дела, это должно вас насторожить. Вообще, разлука семьям не на пользу. Хотят того муж и жена или нет, со временем физическая удалённость приводит и к эмоциональному отстранению. А свято место, как известно, пусто не бывает.

Однажды человек обнаруживает, что с большим удовольствием прогулялся бы с «просто другом», чем провёл время с семьёй. Связь, неожиданно ставшая нежной и крепкой, разрушает ваши отношения с мужем/женой.

Седьмая заповедь Закона Божьего говорит: «Не прелюбодействуй» (Библия, книга Исход 20:14). К нарушению заповеди все подходят разными путями. Порой этот путь занимает годы. Для создания эмоциональной близости требуется время. Библия сравнивает идущего к чужой женщине с птичкой, кидающейся в силки: «И не знает, что они — на погибель её» (книга Притчей 7:23). Важно научиться замечать эти силки и не относиться к ним легкомысленно. Не думать, что вы застрахованы от измены.

Дорогие, созидайте свой брак! Для этого нужно время, нужны усилия. Нам дорого то, во что мы вкладываем всего себя.

В патриархальных семьях не приветствуется любое общение жены с другими мужчинами, а мужчин — с чужими женщинами. Вероятно, в этом есть разумное зерно. В современном обществе такие ограничения могут рассматриваться как эмоциональное насилие. Не стоит впадать в крайности, но дистанцию сохранять важно.

Советы семейным парам

Проводите вместе больше времени. Порой измены происходят там, где не хватает радости и ярких положительных эмоций. Совершите семейное путешествие, побудьте вместе. Используйте любую возможность побыть вдвоём. Вместе готовьте, убирайтесь, совершайте покупки, ходите в церковь, посещайте различные мероприятия, отдыхайте, участвуйте в добрых делах… Ищите работу рядом с домом. Неплохо бы подумать и о семейном бизнесе. Говорите о том, что вас волнует. Будьте эмоционально близки, не замыкайтесь. Рассказывайте о своих чувствах, интересуйтесь чувствами мужа/жены. Обсуждайте. Планы на будущее, духовные переживания, учёбу детей, предстоящий ремонт, события в мире, свою работу… Поддерживайте друг друга. Не скупитесь на слова поддержки и принятия. Чаще говорите, что любите и верите в своего спутника.

Что делать, если у вас уже есть эмоциональная близость вне семьи? Будьте честны с самим собой. Если отношения могут выйти за пределы «просто дружбы», разорвите эту связь как можно скорее. Объясните другу, что ваше общение вредит отношениям в семье. Иногда контакты и вовсе необходимо прервать. Неправильно заботиться о чувствах «просто друга» больше, чем о чувствах мужа/жены.

Примите решение: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему» (Библия, книга Песни Песней 2:16). Созидайте семью, вкладывайте в неё.

Что ж, закончим словами премуд-рого Соломона: «Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодезя. Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки вод — по площадям; пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди её да упоявают тебя во всякое время, любовью её услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею…?» (книга Притчей 5:15–20).

Надежда Масленникова