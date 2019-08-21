Друзья мои, я в Церкви был сегодня…

Не в той, где купола и образа,

А в той, где каждый раз слова Господни

Мне открывают на грехи мои глаза.

Сюда хожу я каждую неделю

В день, отведённый Господом Творцом.

Считаю Церковь я Христовым телом,

А Господа — главою и Отцом.

Мы здесь — семья, не просто прихожане,

Кто лишь на праздник посещает храм.

Все радости, заботы и страданья

Приносим мы к Иисусовым ногам.

Здесь каждый Богу служит, как умеет,

Стремясь свои дары другим отдать,

Здесь каждый Духа Божьего имеет,

И каждый может Библию читать.

Не популярна, многими гонима,

Та Церковь пролила немало слёз,

Но Господом по-прежнему любима,

Ведь это Церковь, где живёт Христос.

Сергей А.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.