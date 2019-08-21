Друзья мои, я в Церкви был сегодня…
Не в той, где купола и образа,
А в той, где каждый раз слова Господни
Мне открывают на грехи мои глаза.
Сюда хожу я каждую неделю
В день, отведённый Господом Творцом.
Считаю Церковь я Христовым телом,
А Господа — главою и Отцом.
Мы здесь — семья, не просто прихожане,
Кто лишь на праздник посещает храм.
Все радости, заботы и страданья
Приносим мы к Иисусовым ногам.
Здесь каждый Богу служит, как умеет,
Стремясь свои дары другим отдать,
Здесь каждый Духа Божьего имеет,
И каждый может Библию читать.
Не популярна, многими гонима,
Та Церковь пролила немало слёз,
Но Господом по-прежнему любима,
Ведь это Церковь, где живёт Христос.
Сергей А.