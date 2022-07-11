Думаешь, куда поступать?

Сегодня наш рассказ о Заокском адвентистском университете в Тульской области. Почему стоит выбрать Заокский? Этот и другие вопросы мы задали ректору университета Борису Геннадьевичу Протасевичу.

— Борис Геннадьевич, скажите, пожалуйста, чем Заокский университет отличается от других вузов? В чём его «изюминка»?

—Философия адвентистского образования подразумевает под собой не просто подготовку хороших специалистов, но, прежде всего, формирование характера, и вот этим Заокский университет отличается от большинства других вузов. В основе всего лежит не только получение знаний, но формирование целостной зрелой личности. ЗАУ является религиозным вузом, соответственно, те правила, которые действуют на территории университета, соответствуют нравственным принципам, изложенным в Священном Писании.

— Какое образование можно получить в ЗАУ? Планируется ли открытие новых направлений?

— В нашем университете есть несколько направлений: педагогическое (мы готовим учителей начальных классов, учителей музыки, учителей иностранного языка), лингвистическое (переводчики), теологическое (для подготовки служителей церкви). Есть интенсивный курс английского языка. Есть международная экономика: два года ребята учатся у нас, а потом два года могут продолжать учиться в Тайване на экономическом факультете. Мы готовимся к открытию совместного проекта с РУДН. Это будет четырёхгодичная программа высшего образования «Сестринское дело». Также планируем с 1 сентября открыть программу «Христианское консультирование» (она не будет аккредитована, но это направление очень востребовано; выпускники получат диплом ЗАУ). Подчеркну, что наш университет имеет государственную лицензию. Есть различные направления дополнительного образования. Планируем открыть государственные магистерские программы по капелланскому служению и истории христианства.

— Расскажите немного о студенческом быте. В каких условиях живут студенты?

— Когда к нам приехала комиссия по аккредитации, они сказали: «Да у вас не общежитие, а отель Hilton». У нас комнаты на трёх человек, с душем, с туалетом. Есть тренажёрный зал, есть огромный спортивный зал, велобаза, лыжная база. Работают несколько секций. На мой взгляд, наши студенты живут в очень хороших условиях. Конечно, нет предела совершенству: нам ещё предстоит отремонтировать два четвёртых этажа.

— Некоторые студенты, приезжающие на учёбу, впервые покидают родительское гнездо. Предусмотрено ли какое-то попечительство, забота о новеньких (и не только о новеньких)?

— У нас есть необычная программа, которую мы назвали «Усыновление». Преподаватели распределяют между собой студентов, берут шефство над ними, общаются, приглашают в гости, поддерживают. Так называемые классные руководители помогают студентам освоиться. Наша студенческая ассоциация очень серьёзно работает над тем, чтобы все студенты были адаптированы, чем-то заняты, задействованы в различных мероприятиях. Как правило, наши студенты не скучают здесь, а активно проявляют свои творческие способности.

— Конечно, интересует финансовый вопрос. Я знаю, что в ЗАУ учатся студенты не только из весьма обеспеченных семей. Как к вам попадают простые смертные? Если молодой человек или девушка из семьи скромного достатка мечтают учиться в Заокском, какие у них перспективы?

—Если студент из семьи скромного достатка желает стать учителем начальных классов, английского или музыки или если поступает на теологический факультет, то 75% оплаты за него вносит церковная организация. Со студентом заключается трёхсторонний договор, после обучения он может быть приглашён отработать в нашей христианской школе или ещё где-либо в церковной организации. 25% оплаты нужно будет внести самому студенту. Исключение составляют теологи: им помогают оплачивать обучение полностью. Если молодой человек хочет стать служителем церкви, талантлив, любит Господа и людей, он учится практически бесплатно. У нас есть правило: все ребята, которым церковная организация помогает получить образование, должны немного (6 – 9 часов в неделю) работать на кампусе, помогать содержать его в чистоте и порядке.

На остальных программах (лингвистика, экономика и пр.) нужно оплачивать 100%. Что касается медицины, то со следующего года будут бюджетные места, то есть за учёбу платить не нужно будет, необходимо будет оплачивать только проживание и питание.

— У вас учатся только адвентисты? Или студентом может стать любой желающий?

— Все наши педагогические программы и лингвистика — это программы по ФГОС, то есть поступить на них могут не только адвентисты. У нас в университете учатся и православные, и мусульмане. Есть представители других протестантских деноминаций. Могут поступить все желающие.

— Я слежу за лентой новостей ЗАУ, и у меня создаётся впечатление, что Заокский — это особенный мир, со своей атмосферой, с необыкновенно светлыми людьми. Это впечатление со стороны, или так и есть?

— Действительно, Заокский — это особая атмосфера. Когда ты не был там и живёшь какими-то слухами, домыслами, тебе трудно понять это. Но на самом деле всякий, кто попадает в Заокский на учёбу, сохранит его в сердце на всю жизнь. Это особый мир уникальных людей. Это особенная атмосфера дружбы, взаимовыручки, поддержки. Жить в Заокском — это великое преимущество.

— Кто преподает в ЗАУ? Чем ваши преподаватели отличаются от коллег из светских вузов?

— Недавно я встречался с группой первокурсников. Они говорят: «Борис Геннадьевич, вы даже не представляете, какое это удовольствие для нас ходить на занятия! Мы восхищаемся всеми нашими преподавателями: уровнем их подготовки, тем, как они доносят материал, как пытаются нас расшевелить». Наши преподаватели уникальны. У них высокие принципы, они профессионалы своего дела, никогда не поставят оценку просто так, но будут побуждать студента и помогать освоить предмет. У нас очень высокий уровень преподавания, чем я по-хорошему горжусь.

— И, наконец, несколько веских причин, почему стоит выбрать Заокский.

— Во-первых, мы не очень классический университет в том смысле, что наши преподаватели — это не просто преподаватели, а друзья: друзья, которые помогают тебе расти не только профессионально, но и духовно. ЗАУ — это защищённый городок, благоустроенная уютная территория. Это возможность проявить свои способности. Для некоторых это место, где они встречают свою любовь и создают семьи. Это необыкновенная атмосфера. Это друзья на всю жизнь. Добро пожаловать в Заокский!

Беседовала Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.