Лайфхаки от семьи стоматологов

Сегодня у нас в гостях Павел Викторович и Елена Валентиновна Малинины — стоматологи-универсалы.

— В вашей семье все стоматологи?

Е. В.: Наша старшая дочь Юлия выучилась на стоматологического гигиениста, а младшая Елизавета — управленец. Она управляет нашей клиникой в г. Лобня. Наши девочки сейчас в декретном отпуске, они подарили нам четырёх внуков. Младший зять работает зубным техником, а другой зять заведует в клинике хозяйственной частью. У нас семейная стоматология, даже моя мама в первые годы помогала нам, работая администратором.

Старший брат и племянник Павла Викторовича — врачи-стоматологи, они живут и практикуют в другом городе Подмосковья.

— Почему вы выбрали именно эту профессию?

Е. В.: Я ещё в 6 классе хотела быть зубным врачом. В старших классах появилось желание стать хирургом, а в итоге получился стоматолог. Павел Викторович пошёл по стопам старшего брата.

— Стоматология, наверное, одна из самых технологичных областей медицины. Какие новшества вы считаете самыми значимыми в вашей области?

П. В.: Сейчас активно развиваются имплантология, микростоматология — лечение под микроскопом. Даже зубные техники для изготовления ортопедических конструкций применяют микроскоп. Развиваются изготовление коронок и других конструкций с использованием цифровых технологий и специальных высокоточных станков, 3D-печать. В рентгенологии проводится описание исследований с помощью искусственного интеллекта. Да и простые материалы для пломб стали гораздо лучше.

— Что из всего этого вы практикуете в своей клинике?

П. В.: У нас в клинике проводятся все виды имплантации. Мы устанавливаем виниры, безметалловые коронки и мостовидные протезы, изготовленные с использованием микроскопа и фрезерного оборудования. Планируем лечение, имплантацию и протезирование только после изучения 3D-снимков — компьютерной томограммы челюстей. Используем материалы пятого поколения. Имеем свой компьютерный томограф. Планируем поставить микроскоп для лечения зубов.

— Что вы думаете о такой новомодной технологии, как виниры? Когда их целесообразно использовать?

П. В.: Виниры — это одна из разновидностей ортопедических конструкций. Они имеют определённые показания для установки. Это потемневшие зубы в ходе лечения корневых каналов или травмы; большие, видимые реставрации на передних зубах; укорачивание длины зубов. Винирами можно исправить незначительную «кривизну» зубов или неудовлетворительный природный цвет, пятна при флюорозе и «тетрациклиновых зубах». Но не стоит забывать о противопоказаниях, так как не всем можно установить виниры. В любом случае стоит проконсультироваться у стоматолога-ортопеда.

— Сейчас много рекламы в интернете, предлагающей купить виниры самостоятельно, те есть без консультации врача. Объясните, пожалуйста, почему этого делать не стоит.

П. В.: Виниры из интернета ничего общего с настоящими винирами не имеют. Это каппы из материала, похожего на пластмассу. Каппа надевается на зубной ряд только для эстетики, она маскирует свои зубы. Есть в ней невозможно, носить постоянно нельзя, так как страдает гигиена и воспаляется десна. При длительном ношении таких «виниров» завышается прикус и начинает болеть височно-нижнечелюстной сустав. И просто это некрасиво — форма, цвет и прозрачность таких «зубов» далеко неидеальна.

— В каких случаях стоит проводить процедуру протезирования? Так ли она необходима при отсутствии двух-трёх зубов?

П. В.: При отсутствии даже одного зуба необходимо протезирование. Утраченный зуб нужно восстановить. Если этого не сделать вовремя, то возникает деформация зубных рядов. А если нет двух, трёх и более зубов, то деформация зубочелюстной системы прогрессирует, появляется патологическая стираемость зубов, снижение высоты прикуса, возникают проблемы в височно-нижнечелюстном суставе (боль, щелчки, плохое открывание рта). Некачественное пережёвывание пищи отрицательно влияет на пищеварительную систему.

Способы восстановления отсутствующих зубов разные — мостовидные протезы, коронки, установленные на имплантаты, съёмные конструкции. В каждом конкретном случае врач подберёт лучшую конструкцию, чтобы вы смогли хорошо жевать и красиво выглядеть.

— Как правильно выбрать зубную пасту?

Е. В.: Бог подарил нам прекрасное тело. Многие ткани способны регенирировать — при порезе кожа быстро восстанавливается, кости срастаются, — но зубы не могут восстанавливаться. «Дырочки» и сколы не зарастают сами! Поэтому зубы нужно беречь с того момента, как они прорезались.

Пасты делятся на гигиенические и лечебно-профилактические. Лечебно-профилактические пасты используются при наличии какой-либо проблемы в полости рта. Их назначает врач-стоматолог. Например, есть пасты с фтором, и в местности, где много фтора в питьевой воде и продуктах, такую пасту нельзя использовать. Во взрослой и детской пасте разное содержание фтора, что тоже должно учитываться, так как дети глотают пасту, и повышенное содержание этого компонента может нанести вред ребёнку. Всегда читайте состав зубной пасты и консультируйтесь с врачом. При множественном кариесе, повышенной чувствительности и кровоточивости десны нужны свои пасты, которые назначает врач.

— А как правильно выбрать зубную щётку? Насколько эффективны электрические зубные щётки по сравнению с обычными?

Е. В.: Стоматологи рекомендуют пользоваться щётками средней жёсткости или мягкими. Мягкие щётки обладают хорошей эффективностью за счёт повышенного количества щетинок в пучке.

Терапевтическое действие ультразвуковой зубной щётки может распространяться на весьма труднодоступные участки — межзубные промежутки, зубодесневую борозду, неглубокие пародонтальные карманы. Но нужно различать щётки звукового и ультразвукового типов. Последние вырабатывают колебательные волны ультравысокой частоты. А вот щётки звукового типа совершают гораздо меньше колебательных движений. Ультразвуковые волны разрушают прикрепление микробов к поверхности зубов. Ультразвуковые щётки чистят зубы тщательнее, эффективно удаляют с поверхности зубов мягкий налёт, частично минерализованный налёт и не очень плотный пигментный налёт. Но чтобы снять твёрдые зубные отложения, придётся пройти сеанс профессиональной гигиены у стоматолога.

Но у ультразвуковых щёток есть и недостатки: уменьшается срок службы пломб, виниров, коронок. Процесс разрушения будет постепенным. В первую очередь выпадают некачественно поставленные пломбы со слабым прикреплением пломбы к тканям зуба. А у качественных пломб уменьшается срок службы.

Ежедневное применение ультразвука для чистки зубов может вызвать постепенное разрушение нарушенных участков эмали, что приведёт к необходимости пломбирования зуба. При наличии в полости рта большого количества реставраций лучше отдать предпочтение механической или простой электрической щётке. Но, если зуб полностью здоров, то применение ультразвука безопасно. Ваш врач-стоматолог поможет подобрать вам подходящую щётку.

— Что вы скажете о пастах для отбеливания зубов?

П. В.: Чистить зубы отбеливающей пастой нужно с осторожностью. Длительное использование такой пасты может спровоцировать гиперестезию эмали, т. е. повышенную чувствительность зубов на кислое, холодное и горячее.

Если есть гиперестезия зубной эмали или эрозии, кариес, клиновидные дефекты, то отбеливающую пасту применять не следует. Нельзя чистить зубы пастой для отбеливания беременным женщинам и детям. Эффективность отбеливания у таких паст низкая и применять длительное время их нельзя.

— Существует клиническое отбеливание, т. е. в кресле у стоматолога. Это безвредно?

П. В.: Нечастое клиническое отбеливание — раз в 3 – 5 лет — и использование современных сертифицированных систем не наносит вред зубам. При таком отбеливании действующие вещества — перекись водорода и пероксид карбамида — не разрушают кристаллическую решётку эмали, а воздействуют на молекулы пигмента внутри зуба. Такое отбеливание приводит к значительному осветлению зубной эмали, но результат зависит и от качества своего изначального пигмента. Жёлтые оттенки отбеливаются лучше, нежели серые или коричневатые. И не забываем про противопоказания. Только ваш стоматолог сможет дать вам правильные рекомендации и сделать вашу улыбку красивой.

— Как вы относитесь к использованию зубной нити? Всем ли она необходима?

Е. В.: Зубная нить и зубные ёршики помогают поддерживать хороший цвет и здоровье зубов. Мы считаем, что зубная нить должна быть в каждой ванной и даже в каждом кармане. Без нити невозможно прочистить боковые поверхности зубов и область прилегания десны к зубу. Каждодневное применение зубной нити исключит прикрепление зубных отложений и, как следствие, кровоточивость дёсен.

— В каких случаях нужно применять зубной ёршик?

Е. В.: Ёршики используют в межзубных промежутках для очищения боковой поверхности зуба, также они показаны для пациентов, у которых установлены брекеты и мостовидные протезы.

— В завершение разговора об уходе за зубами, что вы можете посоветовать нашим читателям?

Е. В.: Очень важно чистить зубы два раза в день после еды с использованием щётки, пасты, зубной нити и ирригатора. Ирригатор — это прибор для промывания струёй воды межзубных промежутков. Удаляются остатки налёта и проводится массаж десны. У кого есть коронки, коронки на имплантатах, мостовидные протезы, брекеты, скученность зубов, наличие пломб — всем нужен этот прибор. И не забывайте приходить к стоматологу каждые полгода на осмотр и профилактическую чистку зубов!

Беседовала Людмила Яблочкина

Газета «Ваши ключи к здоровью» № 2 (122) январь 2021 г.