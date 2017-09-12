Два ребёнка: ложь и неправда

Некий юноша решил жить воздержанной жизнью. Однажды, стесняясь открыто говорить о своих принципах, он попал в смешную ситуацию. На вопрос, женат ли он, молодой человек, предполагая, что на этом расспросы закончатся, поддался соблазну немножко солгать:
— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — спросили снова.
Юноше опять пришлось выкручиваться.
— А дети у вас есть? — последовал ещё один вопрос.
И так как юноша уже начал лгать, то никак не мог остановиться.
— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, что окончательно запутался. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — вспомнилась ему поговорка.
— Ну, двое, — нерешительно ответил он.
— А как их зовут?
Вопросам собеседников, казалось, не будет конца.
Юноша не выдержал и ответил:
— Одного ребёнка зовут Ложь, а другого — Неправда. Не женат я, не женат!
«Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины» (1 Иоанна 2:4).
Источник: pritchi.ru