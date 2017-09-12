Два ребёнка: ложь и неправда

Некий юноша решил жить воздержанной жизнью. Однажды, стесняясь открыто говорить о своих принципах, он попал в смешную ситуацию. На вопрос, женат ли он, молодой человек, предполагая, что на этом расспросы закончатся, поддался соблазну немножко солгать:

— Да, женат.

— А как зовут вашу жену? — спросили снова.

Юноше опять пришлось выкручиваться.

— А дети у вас есть? — последовал ещё один вопрос.

И так как юноша уже начал лгать, то никак не мог остановиться.

— Есть.

— А сколько?

Молодой человек почувствовал, что окончательно запутался. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — вспомнилась ему поговорка.

— Ну, двое, — нерешительно ответил он.

— А как их зовут?

Вопросам собеседников, казалось, не будет конца.

Юноша не выдержал и ответил:

— Одного ребёнка зовут Ложь, а другого — Неправда. Не женат я, не женат!

«Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины» (1 Иоанна 2:4).

Источник: pritchi.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.