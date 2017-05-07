Две войны и один Бог

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач Иеремии 3:22, 23).

22 июня 1941 года, г. Минск, воскресенье. Накануне все собирались на отдых за город. В 4 часа утра город уже бомбили. Мне 8 месяцев. В городе фашисты. Радиостанция захвачена фашистскими десантниками, и оттуда звучат приказы сдаваться. Мама привязала меня к себе в байковое одеяло и бежала на станцию. Ей удалось сесть в какой-то поезд, но этому поезду не пришлось далеко ехать, его разбомбили. Люди высыпали из вагонов и побежали по просёлочной дороге. Фашистские лётчики спускались на высоту телеграфного столба и расстреливали бегущих людей в упор. С земли были видны их улыбающиеся физиономии. Кому-то удавалось убежать с дороги в лес. Моя мама накрывала меня своим телом, а когда самолёты улетали, вставала и видела кромешный ад: трупы, трупы и среди них — плачущие живые дети.

Река Березина, что протекает в Белоруссии, была кровавого цвета. Жара страшная. Молоко у мамы пропало, чтобы напоить меня, она подбегала к каким-то оставшимся лужам, процеживала через подол эту грязь и чуть смачивала мне рот. У неё было обручальное кольцо, но она променяла его на маленький чугунок картошки, чтобы хоть что-то поесть.

Они прибежали на какой-то хутор, но хозяева не пустили в дом, сказав, что он весь уже заполнен беженцами: «Если хотите, спускайтесь в погреб на улице». Кругом всё гремело и взрывалось, пришлось спуститься в погреб. Потом всё стихло. Когда первые лучи солнца стали проникать в погреб через щели в досках, они потихоньку вылезли из погреба. Перед ними предстала жуткая картина: на месте дома, куда они просились переночевать, была огромная воронка от авиабомбы и на деревьях висели куски человеческих тел и одежды.

Всё это я услышала от моей мамы, но этот эпизод я вспоминаю как тот факт, что Господь спас нас, чтобы мы обе к Нему пришли. Да, моя мама уже умерла в Господе, я христианка-адвентистка с 1993 года и горжусь этим. Благодарю Бога, что Он провёл меня тем путём, которым мне пришлось идти по жизни. Очень непростой путь, но я счастлива, что я с Иисусом, у меня два сына, снохи, шесть внуков.

В моей жизни была ещё одна война: 21 мая 2006 года, Хасавьюрт (Дагестан). Мой младший сын участвует в бою, который навязывают бандиты. Мой Олег, сотрудник спецназа, проходит шестую командировку в этой горячей точке. Я провожаю его всегда с молитвою.

В страшном бою он получил два огнестрельных ранения, не совместимых с жизнью, — в голову и живот. В Моздок, где находится военный госпиталь, прилетает санитарный самолёт из Москвы. Местные медики положили моего сына на пол умирать. Нейрохирург, прилетевший из Москвы, сказал: «У меня есть один шанс спасти этого парня, и я им воспользуюсь». Так он ответил тем, кто уговаривал его не брать моего сына в Москву, говоря при этом: «Куда ты его возьмёшь, он уже, можно сказать, “груз 200″».

Да, это была рука Божья. Все военные утверждали, что сына спас Бог. Пуля изменила свою траекторию и ушла сзади каски. Это невозможно объяснить, но факт. Лечился мой сын в Москве, в Санкт-Петербурге. Господь даровал ему возможность снова встать на ноги, говорить и радоваться жизни. Первая жена его сразу после ранения бросила, но нашлась другая женщина, выходила его. Сейчас у него семья, родился сын.

Низко кланяюсь Господу, что мой Олег жив, 4 года назад принял крещение, и теперь он мой брат во Христе.

Поистине, неисповедимы пути Господни!

Светлана Соколова, г. Владимир

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.