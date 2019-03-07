7 удивительных историй из жизни христианок

Вы видели чудеса? В нашей жизни это явление достаточно редкое, но те, кто знаком с Богом, могут рассказать удивительные истории. Кому-то Бог спас жизнь, исцелил ребёнка, утешил, поддержал. Выдумка ли это? Прочитайте рассказы благодарных женщин и судите сами!

Кто спас Настю?

Эта история об исцелении Насти, родившейся недоношенной. Несмотря на то, что врачи почти не давали ей шансов на выживание, девочка жива. Ведь родные, и даже врач столько молились за неё! Читайте: Кто спас Настю?

Две войны и один Бог

В жизни этой женщины было две войны, и без Божьей охраны и помощи кто знает, что было бы с ней и её сыном? Бог спасал её, даже когда она ещё ничего не знала о Нём. А спасение было необходимо — всё-таки война… Две войны и один Бог

Богу есть до меня дело

Есть ли Богу до меня дело? Иногда кажется, что нет, но это неправда. Героиня этой истории также родила раньше срока, и её Гриша мог бы не выжить. Но и здесь Бог помог! Деньги на лечение нашлись удивительным образом, а впоследствии не менее удивительным образом исчезли болезни. Читайте далее в статье: Богу есть до меня дело

История с малиной

Иногда про такие вещи говорят: «совпадение». Но то, как эта женщина избежала смерти, действительно чудо! Продолжение в статье: История с малиной

Бог уберёг от беды

И в этот раз беда миновала благодаря молитве. Бог спас, когда вокруг никого не было, а к женщине приближался очень подозрительный человек… Что произошло дальше, читайте в статье: Бог уберёг от беды

Оса выполнила просьбу

Не стоит думать, что Бог действует только тогда, когда есть большие проблемы и всё плохо. Маленькое чудо. Маленькая оса. Большая любовь Большого Бога! Читайте далее: Оса выполнила просьбу

Господь творит чудеса

Исцеление, помощь на работе, избавление от курения — вот ещё несколько удивительных доказательств Божьей любви к нам. Действительно, Господь творит чудеса!

Поверьте, чудо может произойти и в вашей жизни. Бог не скупится на помощь, но иногда мы не готовы её принять, не верим, не видим проблемы в себе самих… Давайте не будем продолжать список. Я желаю вам, подобно этим женщинам, увидеть ответ на вашу молитву! Большое или маленькое чудо.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.