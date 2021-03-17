Дверь открылась

Даже наши бытовые мелочи небезразличны Богу. В этом убедилась Лариса, пытаясь открыть захлопнувшуюся дверь.

Я убираю церковные помещения. Как-то раз, закончив уборку, я вышла на крыльцо и подняла коврик. Вдруг этот коврик у меня из рук выскользнул, и дверь захлопнулась на замок. Я оказалась на улице в рабочем халате в полном недоумении, без ключей и телефона.

Что мне делать? Куда обращаться? Я вспомнила, что не так давно мне показали, как (в крайнем случае) открыть дверь без ключа резким ударом туловища. Сигнализация была отключена, и я решила попробовать. Но ничего у меня не получилось. Чувствуя своё бессилие и беспомощность, я решила: «Буду молиться!» В отчаянии я возопила к Богу: «Господи, открой мне дверь!»

Я снова со всей силы толкнула дверь, но она не поддалась. Толкнула ещё раз. Опять неудача. И вдруг я почувствовала, что слева от меня кто-то стоит. Я поняла, что это какое-то необычное доброе существо, а не человек. В третий раз я пытаюсь толкнуть эту дверь и ощущаю, как с левой стороны протянулась чья-то рука. Я не поверила своим глазам: дверь стала плавно и медленно открываться. Моей радости не было предела!

Лариса, г. Тула

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Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.