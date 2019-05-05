Праздник со слезами на глазах

7 удивительных историй о выживших и погибших в той Великой войне

Эти невыдуманные истории не оставят вас равнодушными! Погрузитесь в атмосферу военных лет, читая воспоминания тех, кто в те нелёгкие дни не утратил веры, надежды и любви.

Отец вернулся живым

Когда его собирались опустить в братскую могилу, он застонал. Живой! А дома давно лежит похоронка, жена слёзно молится Богу по ночам, а детишки, подглядывая за ней с печки, не знают чем помочь… Читайте далее: Отец вернулся живым

Любите врагов ваших

Даже война не может сделать из человека зверя, если человек этот любит Бога. Военнопленный № 709 из шестого барака сохранил удивительное человеколюбие и верность своим принципам, несмотря на унижения, издевательства и адскую боль. Потрясающая невыдуманная история! Читайте: Любите врагов ваших

Верою жив…

В День Победы окна в их доме были закрыты чёрной бумагой. На улице пели и плясали, а они рыдали. Нужна ли была победа такой ценой? О фронтовых письмах, о девочке Аллочке, знавшей отца только по этим письмам, о горе утраты и о радости благословенной надежды читайте в статье: Верою жив…

Моё счастье родилось до меня

Офицер приказал своим солдатам поставить отца к стенке и расстрелять. Мать бросилась к нему, умоляя пощадить раненого, но её отшвырнули в сторону. Тогда она со своим ребёнком встала к стенке рядом с мужем и закричала: «Расстреливайте всю семью!» И тут… Читайте продолжение: Моё счастье родилось до меня

Трудности переживали с Богом

Верующим нелегко было в советские времена, война усугубила их положение. Отца расстреляли, жили мы впроголодь, а тут, как назло, ещё и хлебные карточки украли. Но Господь заботился о нас и хранил чудесным образом. Читайте далее: Трудности переживали с Богом

Спасающая молитва

Чудом избежав смерти, солдат уверовал в силу Божью, в Его спасающую благодать. Хотя он всегда верил в Бога, но тут понял, что спасение пришло по молитвам жены и родителей. Читайте: Спасающая молитва

Две войны и один Бог

Когда в июне 1941 г. мать, привязав к себе восьмимесячную Светочку, убегала от вражеских бомб, Бог был с ней. Когда Светлана сама стала матерью, то сделала бы что угодно для спасения сына, но была бессильна. Врачи полагали, что шансов нет. Но Светлана молилась за смертельно раненого Олега. Олег был на волосок от смерти, но Бог вытащил его по молитве матери. Вытащил, чтобы уже в третьем поколении напомнить о Себе – Боге милующем и спасающем. Продолжение читайте в статье: Две войны и один Бог

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.