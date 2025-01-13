Большинство из тех людей, которых я знаю, не умеют дышать…

Большинство людей вдыхают лишь то количество воздуха, которое необходимо для поддержания жизни, и не больше. Но этого явно недостаточно.

Человек рождается с правильным механизмом дыхания, но по мере роста искусство полного дыхания постепенно утрачивается. В результате мы не используем свои лёгкие должным образом. Наше дыхание слишком поверхностно. Мы не получаем достаточного количества кислорода и, даже живя на уровне моря, начинаем испытывать «высотную болезнь».

Когда вы вот-вот готовы поссориться с кем-то из домашних, когда ваши нервы напряжены до предела, когда вы готовитесь к ответственному выступлению, проделайте над собой маленький эксперимент: остановитесь и несколько раз глубоко вдохните. Набирайте полные лёгкие воздуха и медленно выдыхайте. Возможно, вы почувствуете, что расслабились и нервное напряжение уменьшилось. Вместо того чтобы кричать, вы, возможно, даже улыбнётесь.

Существует три типа дыхания: верхнегрудное, нижнегрудное (или диафрагмальное) и брюшное. Самым физиологичным является брюшное дыхание. Понаблюдайте, как дышит ребёнок. Его грудь лишь слегка расширяется. Выступают нижние рёбра, и его маленький животик поднимается с каждым вдохом.

Если понаблюдать за взрослыми, то легко заметить, что у них брюшная стенка в дыхании практически не участвует. Движется в основном грудная клетка. Большинство взрослых разучились дышать правильно. Во многом это связано с напряжённостью жизни и эмоциональными стрессами.

Поверхностным или половинчатым дыханием чаще всего объясняется усталость, быстрая утомляемость, анемия и депрессия. Если вы замечаете какой-либо из этих симптомов, старайтесь дышать глубже, обращая больше внимания на мышцы брюшного пресса.

Для улучшения функционирования мозга у пожилых людей учёные применяли кислород. Когда престарелых пациентов оставляли в герметично закрытом помещении с повышенным содержанием кислорода в воздухе, у них отмечалось значительное улучшение всех функций головного мозга. Пациенты становились более активными и проявляли больший интерес в жизни. Нормализовался сон, возвращалось чувство контроля за деятельностью тазовых органов.

Почему дополнительный кислород оказывает такое положительное влияние? Дело в том, что с возрастом теряется эластичность артерий головного мозга, что приводит к уменьшению поступающего к мозгу кислорода. Но даже если сосуды мозга и не теряют своей эластичности, человек может испытывать сходные явления вследствие того, что при поверхностном дыхании в лёгкие поступает недостаточное количество кислорода. Неумение правильно дышать сказывается на памяти, творчестве, способности сосредоточиться. Это отражается и на чувствах. В состоянии дефицита кислорода человек легко раздражается, впадает в депрессию, тяжело переносит чувство вины.

Одним словом, неправильное дыхание лишает человека радости жизни!

Лёжа на спине на жёстком матрасе (или на полу), согните колени. Голову положите на подушку так, чтобы можно было наблюдать за движением грудной клетки и живота. Сделайте максимальный выдох через рот. Медленно вдохните через нос, следя за тем, как поднимается живот. У вас должно быть ощущение, будто он заполняется воздухом. Ясно, что воздух всегда остаётся над диафрагмой и не проникает в брюшную полость, но попробуйте представить, что нижняя часть туловища и ноги стали полыми. Когда вы делаете вдох, представьте себе, что заполняются не только ваши лёгкие, но воздух поступает в живот и далее вниз по ногам до самых пальцев. Продолжайте вдох до тех пор, пока максимально не заполните лёгкие. Сделайте выдох через рот, сложив губы, как при свисте. Отдохните и повторите упражнение до 15 раз. Потом вы сможете выполнять похожее упражнение и в положении стоя. Есть свободная минутка — подышите.

Через несколько недель вы заметите улучшения. Это упражнение помогает увеличить вдыхаемый за один раз объём воздуха.

Какими бы хорошими ни были упражнения, они не принесут пользы без чистого и свежего воздуха. Чаще гуляйте. Постоянно проветривайте помещение. Широко раскрывайте окна и впускайте свежий воздух — если только за окном не стоит смог. Следует открывать окна для проветривания даже зимой. Пусть лучше в комнате будет холодный воздух, насыщенный кислородом, чем тёплый, но без него.

Важнее всего проветривание спальной комнаты. Окна в ней должны быть открыты на всю ночь большую часть года. Зимой рекомендуется непрямое проветривание. Чтобы избежать сквозняка, откройте окно в примыкающей к спальне комнате.

Гуляйте, катайтесь на лыжах, дышите и будьте здоровы!

По книге Вернона Фостера

«Новый старт»