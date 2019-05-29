Экзамены без переутомления

Что вы вспоминаете при слове «экзамен»? Вспотевшие ладони и бессонную ночь подготовки? Вашего строгого преподавателя и его роспись в зачётной книжке? Немногие скажут, что ассоциации с этим словом у них приятные и безмятежные. Для кого-то всё это в прошлом, а кто-то переживает эти «прелести» студенческой жизни в настоящий момент, ведь пора экзаменов уже настала. И самый большой вопрос в это время: как всё выучить? И что делать, чтобы интенсивная подготовка не сказалась на здоровье?

Как помочь студенту сдать экзамены

В этой статье собраны весьма ценные советы о подготовке к экзаменам. Как учить, чтобы всё помнить и не паниковать в последнюю ночь? Какие продукты есть, чтобы помочь своему мозгу? Об этом читайте по ссылке https://8doktorov.ru/kak-pomoch-studentu-sdat-ekzameny/

Питание и работа мозга

В предыдущей статье были даны принципы питания, помогающие в работе мозга. Но о многом в ней и не было сказано. Например, знали ли вы, что сыр и другие калорийные продукты могут способствовать стрессу? А стресс мозгу ни к чему. Узнать больше можно по ссылке: https://8doktorov.ru/pitanie-i-rabota-mozga/

Последствия недосыпания

Сон действительно необходим. И хотя студенты не всегда воспринимают это утверждение всерьёз, многим соблюдение этого принципа могло бы сильно помочь в учёбе. Подробнее: https://8doktorov.ru/posledstviya-nedosypaniya/

Ключ к улучшению памяти

А этот секрет хорошей памяти для многих будет неожиданностью. Думаю, эта статья заинтересует тех, кто хочет улучшить свою память хоть и не быстро, но прочно. https://8doktorov.ru/klyuch-k-uluchsheniyu-pamyati/

Экзамен на честность

Что ещё может помочь студенту? Некоторые перед экзаменом становятся суеверны, другие усердно составляют шпаргалки. Героиня же этого рассказа решила надеяться на Бога и свои знания. К сожалению, из всех 63 вопросов она не смогла ответить только на один. Он ей и попался на экзамене. Как поможет Бог девушке, решившей не списывать? https://proekt7d.ru/ekzamen-na-chestnost/

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.