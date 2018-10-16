Эпидемия приобретательства

Сегодня в нашей рубрике речь пойдёт о десятой заповеди Закона Божьего. «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:17).

Сегодня умами людей владеет стремление стать обладателями как можно большего количества вещей. Это превратилось в настоящую эпидемию. Многие для достижения этой цели берут кредиты, занимают деньги, чрезмерно трудятся. Зачем? Чтобы стать обладателем ещё одной заветной вещи, которая обязательно должна быть лучше, чем у соседа. Библия предупреждает нас: «Смотрите, берегитесь всякой корысти, потому что жизнь человека не зависит от того, сколько у него богатств» (Луки 12:15, перевод РБО).

Зависть и злые помыслы вынашиваются в сердце. Десятая заповедь поражает корень всех грехов, запрещая себялюбивые желания, которые являются источником беззаконных поступков. Алчность ненасытна, она не знает границ. Люди ставят деньги, успех, личные достижения превыше всего и полагают, что на этом фундаменте могут построить счастье. Самое страшное, когда желание обладать вещью, а зачастую чужой вещью, становится важнее, чем люди. Разрушенные семьи, убийства, воровство являются результатом нарушения, прежде всего, десятой заповеди. Но самое страшное, когда ненасытное желание получать всё больше и больше приводит человека к гибели.

Последнее желание

Преступника приговорили к смертной казни. Обычно приговорённому предоставляется право на исполнение последнего желания. Человек же не ограничился одним лишь желанием, он написал целый список. Попросил вина, хорошей еды, сладостей и пару девочек. Все желания были исполнены, и он предался наслаждению.

После полуночи, в самый разгар пиршества, в камеру вбежал охранник и сказал, что через несколько минут мимо ворот тюрьмы будет проезжать царь, который и вынес ему смертельный приговор.

— Беги, проси о помиловании! Это твой последний шанс! — кричал охранник.

Но приговорённый к казни не хотел ничего слушать.

— Зачем мне эти хлопоты? Я наслаждаюсь жизнью — заявил он.

— Ты что, очнись! Это же шанс для твоего спасения! — убеждал охранник легкомысленного заключённого. Но тот только рассердился:

— Закрой дверь! Сказал тебе — никуда не пойду! У меня есть всё, что мне нужно!

Подобно этому преступнику и мы можем отказаться от Спасителя, предаваясь осуществлению наших нескончаемых желаний. Библейские пророчества говорят, что Иисус скоро придёт в наш мир, чтобы спасти верующих в Него. Перед Его пришествием, настанет время, когда уже будет поздно прийти к Нему с покаянием. Но сейчас время благодатное. Ещё есть возможность попросить у Бога прощения и помощи жить не для себя, а для Бога и ближних.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.