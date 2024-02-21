Ещё один день безвозвратно уходит.
Ещё один день нашей жизни земной.
Ещё один день в суетном хороводе…
Но Ты, Иисус, остаёшься со мной.
Ты вечен и свят, и в Тебе моя сила,
Со мной Ты пройдёшь этот путь до конца.
И, сколько бы дней на земле ни сменилось,
Они соберутся к престолу Отца.
Настанет момент — и откроются книги,
И каждый из дней даст подробный отчёт,
И будут там дни тяжелей, чем вериги,
И повесть всей жизни опять протечёт.
И если в тех днях не отыщется вера,
Живая, с плодами Иисуса Христа,
То ждёт нас огонь, перемешанный с серой…
А жизнь, что прошла, оказалась пуста.
Ещё один день безвозвратно уходит,
Но, глядя на этот прекрасный закат,
Задумаюсь ныне о вечной свободе,
К Иисусу Христу обращая свой взгляд.
Я жизнь посвящаю Ему на служенье!
Пусть то, что осталось, заполнит Христос!
И будет то — лучшее жизни вложенье,
Ведь Он за меня Себя в жертву принёс.
Ирина Лаврухина
г. Ливны, Орловская обл.
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2024 г.