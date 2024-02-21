Ещё один день безвозвратно уходит.

Ещё один день нашей жизни земной.

Ещё один день в суетном хороводе…

Но Ты, Иисус, остаёшься со мной.

Ты вечен и свят, и в Тебе моя сила,

Со мной Ты пройдёшь этот путь до конца.

И, сколько бы дней на земле ни сменилось,

Они соберутся к престолу Отца.

Настанет момент — и откроются книги,

И каждый из дней даст подробный отчёт,

И будут там дни тяжелей, чем вериги,

И повесть всей жизни опять протечёт.

И если в тех днях не отыщется вера,

Живая, с плодами Иисуса Христа,

То ждёт нас огонь, перемешанный с серой…

А жизнь, что прошла, оказалась пуста.

Ещё один день безвозвратно уходит,

Но, глядя на этот прекрасный закат,

Задумаюсь ныне о вечной свободе,

К Иисусу Христу обращая свой взгляд.

Я жизнь посвящаю Ему на служенье!

Пусть то, что осталось, заполнит Христос!

И будет то — лучшее жизни вложенье,

Ведь Он за меня Себя в жертву принёс.

Ирина Лаврухина

г. Ливны, Орловская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2024 г.