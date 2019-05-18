Я колени склоню, и услышит Всевышний
Благодарность мою и печали мои.
/Я колени склоню и душою услышу
Тихий голос Христа, голос вечной Любви./ 2 раза
Я колени склоню и увижу так ясно
Заблужденья свои и ошибки в пути.
/Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье,
Нёс меня на руках и без гнева простил./ 2 раза
Я колени склоню, и раскроется небо —
Дивный Господа край, где не гаснет заря.
/И согреется сердце живительным светом,
И исполнится сил, новой верой горя./ 2 раза
Я колени склоню перед Богом Всевышним.
Своё сердце как дар принесу к алтарю.
/Тихий голос Христа над собою услышу.
Я колени склоню. Я колени склоню…/ 2 раза