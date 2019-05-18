Я колени склоню, и услышит Всевышний

Благодарность мою и печали мои.

/Я колени склоню и душою услышу

Тихий голос Христа, голос вечной Любви./ 2 раза

Я колени склоню и увижу так ясно

Заблужденья свои и ошибки в пути.

/Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье,

Нёс меня на руках и без гнева простил./ 2 раза

Я колени склоню, и раскроется небо —

Дивный Господа край, где не гаснет заря.

/И согреется сердце живительным светом,

И исполнится сил, новой верой горя./ 2 раза

Я колени склоню перед Богом Всевышним.

Своё сердце как дар принесу к алтарю.

/Тихий голос Христа над собою услышу.

Я колени склоню. Я колени склоню…/ 2 раза

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.