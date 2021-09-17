Закон Божий — что это такое? Десять заповедей — знаю ли я их? И вообще, нужны ли какие-то законы в вопросах веры?

В каждом государстве свои законы. Скажем, я приехала с другую страну и вожу там машину по правилам своего государства, паркуюсь по правилам своего государства. В один прекрасный день мне выписывают штраф. У меня недоумение: я же всё сделала по правилам. Оказывается, здесь другие законы, а я и не знала. Освободит ли меня это от ответственности?

В вопросе веры тоже есть свои законы. Хотя многие и твердят, что просто нужно всех любить и жить, как подсказывает сердце, это очень сомнительный совет. Понятие о том, как любить, очень странное у многих людей: нынче всё больше распространяется любовь к представителям своего пола, педофилия, зоофилия, и всякая прочая -филия. Всё, кстати, от слова «любить». «И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Библия, книга Бытие 6:12). И все «любят», как хотят.

Представьте: молодой человек полюбил девушку и дарит ей каждый день гвоздики (это его любимые цветы), а девушка мечтает о розочке. Не логично ли узнать о предпочтениях человека и объясняться ему в любви на его языке?

Бог, зная человеческую испорченность, дал понятно сформулированные правила, подсказывающие, как нужно выражать любовь к Нему. Правила эти называются Десять заповедей. Их полный текст вы можете прочитать в статье «Десять заповедей». Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15). Не нужно фантазировать, не нужно говорить о какой-то абстрактной любви. Желания Божьи написаны вполне ясно и конкретно, написаны Его собственной рукой на камне. Он, конечно, желает вписать этот закон в наши сердца, но посмотрим сначала на камень.

Очень многим, называющим себя христианами, не вполне нравится записанное в Десяти заповедях. Люди применяют их весьма выборочно. Они соглашаются, что зависть — это плохо. Убийство, воровство, измена, непочтение к родителям — плохо. Единогласно. Хорошо ли произносить имя Божье всуе? Пожалуй, нет, но многие этим страдают. Хотя заповедь эта глубже, чем просто произнесение имени Божьего. А как насчёт поклонения изображениям (вторая заповедь)? Больной вопрос.

А теперь заповедь, против которой ополчился почти весь христианский мир, — четвёртая. «Помни день субботний». Совсем неудобная заповедь. Чтобы избежать этого неудобства, даже придумали теорию, будто Бог отменил закон. Странное дело: убивать и воровать по-прежнему нехорошо, а вот избавиться от субботней заповеди очень хочется. Те, кто предпочёл, чтобы Десять заповедей всё-таки остались, подсуетились и заменили «день субботний» на «день Господень» или «день воскресный». Кое-кто убрал заповедь о поклонении изображениям. Помните молодого человека с гвоздичками? Эта ситуация похожа на то, как если бы девушка сказала, что любит розы, а ухажёр упорно продолжал бы приносить гвоздики.

Ну не получится в вере жить по своим законам. Есть Закон Божий. Он выражен в Десяти заповедях.

Уж простите, но снова вернусь к влюблённому молодому человеку. Если девушка расскажет ему о своей любви к розам, то будет верхом непонятливости продолжать приходить с гвоздиками. Если парню хоть сколько-то важны чувства подруги, если он не самовлюблённый тип, если в сердце его живёт нежность, то он сделает так, как будет приятно девушке. Если нам есть какое-то дело до чувств Бога (да, Бог чувствует!), до Его предпочтений и желаний, то Он раскрыл нам секрет: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».

Мы подошли к корневому корневищу — к вопросу: «А люблю ли я Бога?» Если я пытаюсь соблюдать весь перечень заповедей, чтобы быть у Господа на хорошем счету и чтобы Он не забыл вписать меня в книжечку с теми, кому в рай, то это всё пустое: ничего у меня не получится. Христос сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Евангелие от Иоанна 15:5). Мне нужно влюбиться в Бога. Иначе никак. И если Он станет для меня всех дороже, я «потеку путём заповедей Твоих» (Библия, книга Псалтирь 118:32). Это будет для меня естественно, как дышать.

А с чего начинается влюблённость? Со знакомства, со времени, проведённого вместе, с переписки. Молитва — это разговор с Богом. Надеюсь, вы не ходили на свидание с написанным кем-то другим текстом, десять раз повторяя возлюбленному его содержание. Вы ведь не читали на свидании Шекспира по много раз (чтобы уж наверняка вас услышали)? Наверняка, вы писали свои (пусть не самые удачные, но от всего сердца) стихи. Поговорите, наконец, с Богом своими словами. Расскажите Ему самое сокровенное. Вы важны и дороги ему — именно вы, ваши слова (пусть и корявые на первых порах), ваши мысли.

А ещё у Бога есть письмо для вас. Это Библия. Это большое признание в любви. Именно вам. Если вы никогда не открывали его, самое время сделать это. А когда Бога узнаете, поймёте, что его невозможно не любить. Знаете, что Он сделал из любви к вам, когда вы даже и не родились? Сами прочитаете… И захотите сделать Ему что-то приятное, порадовать Его. И тут придут на память Его слова: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И не захочется ничего в них менять, подстраивать под себя. Захочется сделать всё в точности так, как того желает Тот, Кого любишь. И это будет легко и естественно: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (Библия, 1 послание Иоанна 5:3).

Пожалуйста, найдите время для знакомства с Богом. Это самое важное в жизни!

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.