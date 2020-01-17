Если одиноко и страшно

Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Однажды, когда сынок подрос, он сказал родителям:

— Я уже большой. Что вы меня, как маленького, всё опекаете? Я и сам могу к бабушке доехать!

После некоторых споров родители согласились. Вот они стоят на перроне, провожают, дают последние напутствия, а сын всё твердит:

— Да знаю я, знаю, сто раз уже говорили!

Тогда отец говорит:

— Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то вот тебе это… — и сунул что-то ребёнку в карман.

И вот мальчик сидит в вагоне, едет, болтает ногами на верхней полке, рассматривает что-то в окно… А вокруг люди… чужие… толкаются, шумят, входят, выходят. Раздражённая проводница делает ему замечание, кто-то смотрит на него недовольно…Ребёнку делается не по себе и с каждым часом — всё неприятней и тяжелей. Скоро ему становится страшно. Он съёживается, забивается в угол. Подкатывают слёзы. Он вспоминает, что у него есть что-то в кармане и дрожащей ручонкой нащупывает бумажку. Разворачивает, а там записка: «Сынок, я в соседнем вагоне».Так наш Бог, как любящий Отец, всегда знает, когда нам плохо, и даёт понять, что Он рядом. Его цель не упрекнуть, а помочь.

Источник: lifeforgod.live

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.