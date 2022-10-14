Если преследуют, значит секта?

Когда мы говорим «церковь», то чаще представляем себе красивое здание, чинное и пышное богослужение, благолепие убранства. Мало кому на ум приходит горстка преследуемых инакомыслящих. Между тем, Иисус недвусмысленно дал понять, что Его последователи будут гонимы и притесняемы заблуждающимся большинством.

Гонениям быть

Когда Иисус перечислял Своим ученикам признаки, относящиеся к Его Второму пришествию, среди них Он назвал следующий: «Будут тогда предавать вас на мучения и будут вас убивать, и ненавидеть будут вас из-за Меня все народы» (Библия, Евангелие от Матфея 24:9)*. Ученики Христа должны будут пройти тем же путём страданий, унижения и презрения, каким шёл их Господь. Сатана всегда старался навредить тем, кто нёс и будет нести Божественный свет. Зло не может иметь ничего общего с добром, оно противостоит ему.

Самое страшное — это когда гонения и ненависть исходят от считающих себя защитниками Христа и веры отцов. «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он [тем] служит Богу» (Евангелие от Иоанна 16:2). «Брат станет на смерть предавать брата, а отец — дитя [своё], восстанут дети против родителей и пошлют их на смерть… врагами человеку станут близкие его» (Евангелие от Матфея 10:21, 36)*.

Гонения на первых христиан

Как случилось так, что некогда гонимая церковь превратилась в гонящую? Давайте обратимся к историческим фактам.

Надежду и спасение миру принёс крест — орудие пыток и позора. Ученики были простыми людьми, и у них не было ни богатства, ни оружия, кроме Слова Божьего. Основой их действий была любовь, которая по-настоящему проявлялась в их жизни.

В Иерусалиме, наполненном глубочайшими предубеждениями, распространялись самые противоречивые идеи о Том, Кто был распят, как злодей. Ученики же смело продолжали говорить слова Христа, открывая иудеям смысл Его миссии и служения. Это учение наносило колоссальный удар по иудейским обрядам и вызывало страшную злобу и ненависть фарисеев. Они считали, что учеников нужно остановить любой ценой. Исполнившись негодованием, они начали заключать христиан в темницы, преследовать их и убивать.

Как отреагировали на это те, кого преследовали? Они не были запуганы и не пришли в уныние. «Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас…» (Евангелие от Иоанна 15: 20).

Позднее Евангелие стало распространяться не только среди иудеев, но также и среди язычников. И вновь силы земли и ада объединились против последователей Христа. Язычники боялись, что если Евангелие победит, то идольские храмы будут уничтожены. Разгорелся огонь преследования. Безжалостно гнали и умерщвляли всех — благородных и рабов, богатых и бедных, учёных и неграмотных. Эти гонения, с большей или меньшей силой, продолжались в течение долгих столетий. Христиан обвиняли в самых тяжких преступлениях, делая их объектом всеобщей ненависти и подозрений. Их обвиняли как государственных бунтовщиков, врагов религии и язву общества. Многие были заживо сожжены в амфитеатрах. Одни были распяты, других зашивали в звериные шкуры и бросали на арену на растерзание хищникам. Любопытные собирались во множестве, чтобы насладиться подобным зрелищем.

Были ли сломлены или запуганы христиане? Нет. При самых страшных преследованиях они сохраняли свою веру незапятнанной. Словами веры, терпения и надежды они помогали друг другу мужественно переносить лишения и беды. Они помнили слова Господа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Евангелие от Матфея 5:11, 12).

Но каков был результат преследований? Вопреки ожиданиям гонящих, гонения только укрепляли у людей желание верить и принимать Христа как Спасителя.

Из гонимой в гонящую

Тогда лукавый изменил тактику. Церковь вступила в союз с государством и из гонимой превратилась в гонящую. С приходом к власти римской церкви гонения на истинных христиан не прекратились. Люди верили не Христу как истинному Спасителю, а папе римскому. Папство стало всемирным деспотом. Священное Писание скрывалось от людей, а читавшие его карались.

Неужели среди этой страшной тьмы не было тех, кто сохранил незапятнанной истину? Такие люди у Господа были и будут всегда. Тех, кто продолжал искренне исполнять повеления Библии, преследовали и уничтожали те, кто называл себя христианами. Достаточно бросить только один взгляд на историю папства, чтобы понять хладнокровную жестокость сатаны, проявлявшуюся в самом сердце христианства. Так продолжалось долгое время.

Терпимы ко всему, кроме истины

Но что же происходит сейчас, в современном мире? Существуют ли гонения сегодня? За примерами далеко ходить не нужно: тех, кто грех называет грехом, нынче обвиняют в нетерпимости и нарушении прав меньшинств. Библейские тексты о том, что семья — это мужчина и женщина, считаются проявлением фанатизма и фундаментализма.

Если ты не с большинством, то сектант?

К сожалению, зачастую тех, кто пытается соблюдать заповеди Божьи, следуя Священному Писанию, часто называют сектантами и еретиками, о них сочиняются и распространяются различные мифы (кровь пьют, детей в жертву приносят…). Но самые яростные гонения ещё впереди. Многие, кто будет попирать Закон Божий и повиноваться человеческим постановлениям, станут гнать тех, кто останется верными Богу. Слова апостола Павла: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (Библия, 2 послание Тимофею 3:12) исполнятся буквально.

Но возникает ещё один вопрос: кто будет в числе гонителей — меньшинство или большинство? Ответ очевиден. Но Библия предупреждает, что большинство может заблуждаться: «Не следуй за большинством на зло» (книга Исход 23:2). Следовать за большинством всегда проще, отстаивать и защищать истину тяжелее. Но у Бога всегда есть те, кто проявляет настойчивость и терпение в следовании по истинному пути. О таких людях сказано: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12).

Верите ли вы в Иисуса? Любите ли Его так, чтобы ради Него переносить неудобства, жертвовать комфортом, а если нужно, то и самой жизнью? Знаете ли и соблюдаете ли Божьи заповеди (они приведены в этой статье: «Десять заповедей»)? А ведь именно вокруг них и идёт борьба. Когда придётся сделать выбор, на чьей стороне окажетесь вы — на стороне истины или лжи? И сможете ли отличить одно от другого? Это важные вопросы, они стоят того, чтобы дать на них ответ.

Подготовила Наталья Скороход

* Библейские тексты приведены в современном русском переводе под ред. М. П. Кулакова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.