Могут ли умершие разговаривать с нами?

Какой будет ваша реакция, если вы увидите ранее умершего близкого человека?

Прислушаетесь ли к его советам? Выполните ли его просьбу?

Представление о естественном бессмертии души, заимствованное из языческой философии, прочно утвердилось в церкви вопреки ясному учению Библии о состоянии мёртвых: «Мёртвые ничего не знают, … и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли…» (книга Екклесиаста 9:5, 6).

Кто является автором идеи бессмертия души? Тот, кто некогда сказал Еве в Эдемском саду: «Нет, не умрёте…» (Библия, книга Бытие 3:4). Бог предупреждал, что, если человек вкусит плод с дерева познания добра и зла, то умрёт. Дьявол же говорит обратное. Кому верите вы?

Сразу хочется прояснить библейскую позицию: Слово Божье утверждает, что после смерти человек переходит в бессознательное состояние, сравниваемое со сном, и находится в нём до дня воскресения. Первое воскресение (воскресение праведных) произойдёт при Втором пришествии Христа, а второе (воскресение нечестивых) — спустя тысячу лет. Говоря, что со смертью человек прекращает сознательное существование, мы ни в коем случае не лишаем никого великой надежды на воскресение. Настанет день, и Господь пробудит спящих во прахе (Библия, книга пророка Даниила 12:2).

Учение о сознательном состоянии человека после смерти, особенно вера в то, что духи умерших возвращаются, чтобы служить живым, приготовило путь для современного спиритизма. Падшие ангелы, исполняющие повеления сатаны, являются людям как вестники из духовного мира. Убеждая людей, что можно общаться с мёртвыми, князь зла оказывает чарующее, гипнотическое воздействие на разум.

Падшие ангелы могут принимать облик умерших друзей. Они с изумительной точностью воспроизводят не только внешность, но и выражение глаз, голос и манеру говорить. И многие радуются, что их близкие счастливы на небе, и, не подозревая об опасности, внимают «духам обольстителям и учениям бесовским» (Библия, 1 послание Тимофею 4:1).

Эти гости из мира духов иногда предупреждают и предостерегают своих близких, и впоследствии эти предостережения оправдываются. Затем, завоевав доверие, они начинают навязывать мысли, которые подрывают веру в Священное Писание. Выказывая глубокую обеспокоенность благополучием своих друзей на земле, эти духи стараются внушить им в высшей степени опасные заблуждения. То, что порой они говорят правду и способны иногда предсказывать будущее, придаёт достоверность их утверждениям, и лжеучения принимаются многими с такой готовностью и со столь безоговорочной верой, будто это самые священные библейские истины. И вот Господь позабыт, Закон Божий в пренебрежении…

Вначале многие смотрят на спиритизм как на элементарное жульничество, но, столкнувшись лицом к лицу с такими явлениями, которые невозможно расценивать иначе как проявление сверхъестественной силы, они поддаются обману и принимают их за великую силу Божью.

Такие люди упускают из виду предостережения Библии относительно чудес, совершаемых сатаной и его приспешниками. Именно благодаря сатанинскому вмешательству волхвы фараона могли подражать работе Божьей. Апостол Павел говорит, что перед Вторым пришествием Христа будут наблюдаться подобные же проявления сатанинской силы. Пришествию Господа будут предшествовать действия сатаны «со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих» (Библия, 2 послание фессалоникийцам 2:9, 10).

Апостол Иоанн, описывая чудодейственную силу, которая проявится в последние дни, говорит: «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле» (Библия, книга Откровение 13:13, 14). Бесы обольщают людей настоящими чудесами, а не одной лишь видимостью.

Но не следует обманываться фальшивыми притязаниями спиритизма. Бог послал миру достаточно света, чтобы люди были в состоянии обнаружить западни дьявола. Библия учит, что мёртвые ничего не знают и ни о чём не думают; что они не имеют более части в том, что делается под солнцем, и что им ничего не известно о радостях или переживаниях тех, кто когда-то был дорог им на земле.

Более того, Бог прямо запретил всякое общение с мнимыми духами умерших. Всякое общение с ними считалось мерзостью перед Богом и строго запрещалось под страхом смертной казни (см. книга Левит 19:31; 20:27).

Пророк Исаия говорит: «И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых? [Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Библия, книга пророка Исаии 8:19, 20). Если бы люди пожелали принять столь ясно изложенную на страницах Священного Писания истину относительно природы человека и состояния умерших, они бы тогда увидели, что спиритизм со всеми его притязаниями — это происки сатаны. Некоторые, к сожалению, отворачиваются от света и идут напролом, невзирая ни на какие предостережения.

Ко многим нечистые духи явятся под видом умерших родственников или друзей и будут внушать им самые коварные заблуждения. Они будут взывать к нашим самым нежным чувствам и будут совершать чудеса, чтобы подтвердить свои притязания. Мы должны быть готовы встретить их библейской истиной, утверждающей, что мёртвые ничего не знают, а явившиеся в их обличье суть духи бесовские. Если кто из мёртвых явится вам, не бегите радостно навстречу, но скажите: «Отойди от меня, сатана!» Тем более, не вступайте сами на запретную территорию. Не заигрывайте со злом, пусть даже это «невинный» (как некоторые полагают) Хэллоуин. Цель лукавого — стереть границу между добром и злом, сделать последнее привлекательным и доступным.

Нас ожидает «година искушения, которая придёт на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле» (Библия, книга Откровение 3:10). Все, чья вера не основывается на твёрдом фундаменте Слова Божьего, будут прельщены и побеждены. Сатана действует «со всяким неправедным обольщением», чтобы подчинить себе детей земли, и сила его обольщений будет непрестанно возрастать. Но он только тогда может достичь своей цели, когда люди добровольно поддаются его искушениям. Те, кто искренне стремится познать истину, найдут надёжную опору в Боге и истине. «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя», — гласит обетование Спасителя (книга Откровение 3:10). Он скорее пошлёт на защиту Своего народа всех небесных ангелов, чем оставит хотя бы одну доверившуюся Ему душу во власти сатаны.

Мы живём в преддверии великих чудес спиритизма. Пророк говорит: «И видел я [выходящих] из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трёх духов нечистых, подобных жабам: это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» (книга Откровение 16:13, 14). За исключением тех, кого защищает сила Божья и вера в Его Слово, весь мир будет вовлечён в этот обман.

Друзья, наша безопасность — в знании того, что говорит Бог. Исследуйте Библию, перестаньте слепо верить людям. «Приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, всё преодолев, устоять… И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Библия, Послание ефесянам 6:13, 17).

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.