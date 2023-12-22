Если Ты есть…

Если вы увидите Кирилла сегодня, то вам покажется, что эта история — не о нём. От ненависти — к любви, со дна — ввысь, к чистому и светлому. Это под силу только Богу!

Я вырос в атеистической семье. В какой-то момент я стал искать решение своих жизненных проблем и в возрасте 17 лет принял Иисуса как своего Спасителя. Когда мне исполнился 21 год, я оставил церковь.

Импульсивное поведение всегда заводило меня в тупик. К моменту моего краха я не ходил в церковь адвентистов седьмого дня уже около 5 лет. Порвал отношения почти со всеми христианами и обзавёлся своей личной религией. Как мне казалось, она была лучше прежней. В ней я себя прекрасно чувствовал, пока не оставался наедине с собой, потому что слышать голос совести было очень больно.

Я начал вести двойную жизнь, где в определённом круге людей вёл себя, как здравомыслящий, образованный, имеющий статусную профессию человек, спортсмен. В то же время у меня были финансовые долги, проблемы со здоровьем, зависимость от вредных привычек, изменяющих сознание, и разорванные отношения с близкими людьми. Я буквально их ненавидел и желал им смерти. Я полюбил маски, и мне было непросто их снять.

Как часто я пытался что-то изменить, бросить свой пагубный образ жизни! Все эти попытки оказывались тщетными: я не находил в себе особой мотивации, совершенно не понимал, с чего начать. Хотя нет: я многое делал, вот только эти действия были направлены на то, чтобы унять боль. Я совершенно не хотел смотреть на корень всех проблем.

До сих пор помню свои слова, когда я отрекался от Христа: «Убери от меня Свои руки!» Мне кажется, я никогда не забуду их. Но сегодня они напоминают мне путь, по которому я больше не хочу идти.

Раз уж я пишу это и всё со мной в порядке, значит, что-то всё-таки изменилось. Старые знакомые стали приглашать меня на церковные праздники. Я увидел в общине то, что не был готов видеть. Мне показали настоящую жизнь в семье, где люди счастливы. Меня переполняла злость от того, что у них, «глупых христиан», всё хорошо, а у меня, «умного атеиста», всё плохо. Я вёл борьбу с самим собой и проигрывал. То, с чем я боролся, было сильнее меня.

Настал момент, когда я решил сдаться. Как-то вечером я встал на колени и сказал: «Боже, я в Тебя не верю, но, если Ты есть, сделай ещё одно чудо, иначе я просто умру». После того вечера что-то изменилось. Я вновь начал совершать первые шаги с Богом.

Для меня началось время новых открытий. Пришлось всему учиться заново. Заново читать Библию, записывать духовные размышления, искать то, что мне по душе, отказываться от того, что мешает по жизни, и особенно от людей, которые тянут вниз.

Помню, как я первые пару месяцев не мог бросить курить и во время богослужения в перерыв ходил покурить за церковь, потом жевал жвачку в надежде, что никто не обратит внимания. Уверен, что все понимали, что происходит, но никто меня не упрекал. Как же я был этому удивлён впоследствии!

Позже я присоединился к группе волонтёров, которые несли весть о том, что можно жить хорошей жизнью. Мы посещали рабочие дома, наркологические диспансеры, реабилитационные центры.

Я активно служил и в церкви. Пастор поддерживал меня. Его советы, проповеди, ответы на вопросы и проведённое в его семье время стали для меня живой водой. Я позволил Богу помочь мне через церковь и с того момента молюсь, чтобы Иисус Христос послал мне человека, которому я могу быть полезен.

Прошло время, и многое изменилось. Я понял, что умение любить себя в правильном смысле — это то, чему учит меня закон Христов. Я серьёзно занялся своим здоровьем. Я закрыл все свои долги и кредиты и заметил, что отношения с приятными людьми стали налаживаться.

В конце концов, служение в церкви стало значимой частью моей жизни, и именно это определило направление дальнейшей жизни.

Изменения произошли и в профессиональной сфере. Дело в том, что я ненавидел свою работу. Я был инженером в ракетно-космической отрасли и занимался наземной космической инфраструктурой. Какой бы крутой и высокооплачиваемой ни была ваша работа, если вы не любите её, то окажетесь в «аду». Я стал молиться и просить Господа о том, чтобы:

я любил свою новую профессию; она была полезна и помогала людям; это было не пасторское служение.

И как же Бог ответил на эту молитву? Спустя год я поступил на богословский факультет и смело могу сказать, что не жалею о своём выборе и очень счастлив!

Если я доверюсь Богу, Он поделится со мной Своими намерениями, которые всегда мне во благо и позволяют полностью раскрыться талантам и дарованиям.

Каждый поворот в жизни приближал меня к Богу. Говорят, что нет такого дна, в которое нельзя было бы постучать снизу. Это было про меня. Пытаясь найти успокоение на дне своей жизни, я встретил Христа, Который вытащил меня оттуда. Если вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями, с проблемами зависимости, с семейными утратами и конфликтами, не отчаивайтесь: и у вас есть шанс на лучшую жизнь. Я знаю это по собственному опыту. Лишь позвольте Богу встать у руля.

Кирилл Шерстобитов

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.