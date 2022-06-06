Хочу помогать людям

Сегодня своей историей делится Екатерина из Гомеля. Кате всегда хотелось помогать людям. И её мечта сбылась.

Мой девиз по жизни — помогать людям. Не знаю, откуда это пришло, но я всегда ощущала в себе эту потребность. Сейчас мне 38 лет. И моя детская мечта активно сбывается!

Так было не всегда. Значительную часть жизни (12 лет) я провела в зависимости от никотина. Приближался мой 30-летний юбилей. Я осознала тогда, что жизнь катится в какую-то пропасть. Здоровье было никакое. Болела спина, болели ноги. В какой-то момент я даже расплакалась от бессилия. Я осознала, что нужно что-то предпринимать. Я не понимала, что происходит с моей жизнью, но чувствовала, что она буквально разваливается. Я потеряла первую семью, не могла наладить отношения с близкими. Где найти выход? Бога я не знала. Было какое-то подобие веры. Православная тётя говорила мне, какие молитвы читать (а я ничего в них не понимала), но больше ничем помочь не могла.

Я задавала себе вопрос: «Для чего я?» Уже тогда у меня было чёткое понимание, что я здесь, чтобы помогать людям. Но я не понимала, как, каким образом я могу помочь. На тот момент у меня было два образования: медицинское и юридическое, и приблизительно равный опыт работы по обоим направлениям. Как применить имеющиеся навыки для помощи людям? Человек я азартный, компанейский, мне легко общаться с людьми. Где моё место?

На последнем месте работы я сидела в кабинете с женщиной, которая когда-то курила, но потом бросила, и её очень тяготил запах табака. Ей было некомфортно со мной общаться. Сначала она очень деликатно и аккуратно намекала мне на это, потом стала прямо говорить, что после моих перекуров невозможно находиться со мной в одном помещении. Я отмахивалась: как и все курильщики, твердила, что, как только понадобится, я брошу. Но ничего не менялось. Я уже смирилась с тем, что до самой пенсии буду с сигаретой. Понимала в глубине души, что сама справиться с зависимостью я не смогу. Какого-то побуждения обращаться за помощью не было. Я пустила всё на самотёк.

Моей напарнице однажды попалась реклама программы «Дышите свободно». Это были очные встречи на базе учреждения образования. Программа проходила в Гомеле, в университете имени Франциска Скорины. Я сама его когда-то оканчивала. Уровень доверия к программе возрос, а тут ещё подруга воспользовалась тем, что я азартная, и вызвала меня на спор:

— Ты вот постоянно говоришь, что сможешь бросить, но, наверное, ничего не получится. Ты слабая, у тебя ничего не выйдет.

— Я? Это я слабая?! Я умею достигать целей. И всегда ставила цели и достигала их. И здесь не будет проблем.

— Звони тогда.

И я позвонила. Оказалось, что встреча уже в этот вечер. Я записалась. В процессе ответственно выполняла все задания. Каково же было моё удивление, когда я поняла, что программа затрагивает не только проблему зависимости, но все сферы жизни: доносит до человека, который никогда не уделял должного внимания своему здоровью, важность правильного питания, гигиены сна, душевного спокойствия… Всё сложилось в одну картину. Это перевернуло мою жизнь. Она разделилась на «до» и «после». Мысль бросить курить окончательно пришла только на последних встречах. И я рада, что дошла до конца, не бросила на полпути.

С тех пор прошло около 9 лет, я наслаждаюсь свободой. У меня сложились добрые отношения с ребятами, которые проводили программу, — с Алексеем и Людмилой Ягелло. Я узнала, что они проводят ещё программу о здоровье позвоночника. Для меня это было очень актуально. К тому времени я уже у всех врачей побывала. Мне предлагали только операцию. А Алексей с Людмилой сказали, что всё можно исправить упражнениями. Я прошла у них реабилитацию, записалась на курс. С тех пор, зная приёмы, как помочь себе, как укрепить здоровье, я к этой теме не возвращалась. После масштабной смены мышления я стала заниматься физкультурой, хотя всю жизнь была «на справке»: никогда, даже в школе, не давала себе физических нагрузок. Я стала участвовать в соревнованиях по плаванию, в турслётах.

После окончания программы мы по-прежнему поддерживали отношения: это важно для сохранения мотивации. Образ жизни ребят повлиял на меня. Они познакомили меня со своими друзьями, с церковью. При других обстоятельствах я бы держалась от этих верующих подальше, сочла бы сектантами. Меня много ими пугали, и я настороженно относилась к таким вещам. Но тут я узнала, что у этой церкви есть кабинеты здоровья, есть залы для лечебной физкультуры. Для меня было гигантским открытием, что христианская организация может беспокоиться о здоровье людей: в моём представлении религия сводилась к каким-то традициям и ритуалам. Здесь же всё было иначе.

Через некоторое время мне предложили поучаствовать в проведении программы «Дышите свободно», доверили небольшую тему. Для меня это был ценный опыт выступления перед аудиторией. Появилось желание развиваться в этом направлении. Так я начала принимать участие в большинстве подобных программ. Эта инициатива вылилась в огромное желание сделать онлайн-проект. Тренды последних двух лет побуждали к этому. Мы с командой за прошлый год провели шесть онлайн-потоков и были очень вдохновлены результатами. За это время я выросла сама: сделала для себя много открытий, приняла крещение, познакомившись с живым Богом, укрепила здоровье. Моя новая деятельность и вера повлияли на личную жизнь, на общение с близкими, на видение того, что происходит в мире. Я понимаю, что всё только начинается. Мне ещё многому предстоит научиться. Но Бог исполняет мою мечту помогать людям. Я вижу это, и я счастлива!

Екатерина Ходосовская

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.