Если ты на обочине жизни

Обнаружил сегодня себя,

Не грусти, не ропщи и не кисни,

Унывая, страдая, скорбя.

Ты молись лучше Богу живому,

Чтоб Он волю Свою совершил,

Чтобы твоё положенье такое

Он во благо тебе обратил.

И не только тебе, но и людям,

Что свершают по жизни свой путь.

Пусть им легче, отраднее будет

При участье твоём. Хоть чуть-чуть…

Мы не ведаем полной картины,

Но всё знает Всевидящий Бог.

Пусть же всё, что проходим мы ныне,

Преподносит нам ценный урок.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.