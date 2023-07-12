Если ты на обочине жизни
Обнаружил сегодня себя,
Не грусти, не ропщи и не кисни,
Унывая, страдая, скорбя.
Ты молись лучше Богу живому,
Чтоб Он волю Свою совершил,
Чтобы твоё положенье такое
Он во благо тебе обратил.
И не только тебе, но и людям,
Что свершают по жизни свой путь.
Пусть им легче, отраднее будет
При участье твоём. Хоть чуть-чуть…
Мы не ведаем полной картины,
Но всё знает Всевидящий Бог.
Пусть же всё, что проходим мы ныне,
Преподносит нам ценный урок.
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.