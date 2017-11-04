Распяли на кресте Христа…

Вандалы жалости не знали.

Но плотно сомкнуты уста,

Слова проклятья не слетали.

И вдруг злословию в ответ

Для тех, кто так Его поносит,

Иисус мой, проливая свет,

У Бога им прощенья просит:

«Прости им, Отче мой, прости,

Что делают, они не знают…»

В страданьях страшных голос стих,

А изверг пытки продолжает…

Да, неземною добротой,

Любовью к грешникам-вандалам

И истиной Спаситель мой,

И правдой высшей обладал Он.

Простить обидчиков и я

Хочу, но злая память гложет.

Все-все невзгоды бытия

Никак забыть она не может.

В молитве вечной всякий раз

Я трепещу перед словами,

Где я прошу: «Прости Ты нас,

Как должников и мы прощаем».

Хоть знаю: не простила я

И с совестью хитрю немного, —

Прошу, надеясь, как всегда,

На милость любящего Бога.

Мой Боже, я молю Тебя,

От непрощенья, от гордыни

Ты помоги, меня любя,

Освободиться ввек отныне.

Дай мудрость мне не обижать

Других, лишившись их общенья,

Им души не отягощать

Грехом таким же непрощенья.

Раиса Шестакова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.