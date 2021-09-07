Если утром не хочется есть

Какой ваш любимый приём пищи? Мало кто выберет завтрак. Это ведь утренняя суета, не до еды, да и аппетита нет. Чашка кофе — и человек торопится на работу. Ребёнок, если повезёт, наспех проглатывает бутерброд с чаем или хлопья с молоком и летит в школу. Как же мы недооцениваем влияние полноценного завтрака на все сферы жизни!

Завтрак может стать счастливым временем для всей семьи. Поверьте: совместный завтрак стоит того, чтобы отправиться спать пораньше и начать новый день вместе. Вы только представьте, какое влияние это окажет на всех членов семьи! Семью, которая начинает день, не позавтракав как следует, можно описать так:

раздражительный и капризный юноша,

невнимательный и нервный школьник,

несговорчивый подросток-бездельник,

утомлённая и придирчивая жена,

усталый и измученный муж.

Завтрак из цельных (нерафинированных) продуктов (надеюсь, вы догадываетесь, что белая булочка или круассан к таковым не относятся), составляющий от трети до половины(!) вашего суточного объёма пищи, имеет следующие преимущества:

повышается чувство благополучия, удовлетворённости жизнью;

увеличивается работоспособность (дети лучше учатся, взрослые внимательнее работают, реже получают производственные травмы);

уменьшается желание переедать в течение дня;

уменьшается желание перекусывать;

лучше контроль над весом;

лучше настроение.

Отправляясь в путешествие, в какой момент вы заправляете машину? Перед стартом или когда уже доберётесь до нужного места? Так же и с завтраком: прежде чем мы отправимся в новый день, нам нужно топливо.

«Но мне совсем не хочется есть утром», — часто говорят мне. Что делать в таком случае?

Секрет номер один:

Утомлённый пустой желудок никогда не мечтает о царском завтраке. Чтобы проголодаться, ему нужно спать всю ночь! Если съеденное на ужин полностью не переварилось к моменту отхода ко сну, ваш желудок, а также печень, желчный пузырь и поджелудочная железа вынуждены работать, а эти органы нуждаются в отдыхе ничуть не меньше, чем мышцы, глаза и мозг! Чем легче вечерний приём пищи, тем лучше. Планируйте его за несколько часов до отхода ко сну. Наградой вам будет более здоровая пищеварительная система — достаточно здоровая для того, чтобы хотеть завтракать.

Секрет номер два:

Умывание и чистка зубов освежают, правда? Или утренний душ? Поверьте: ваш желудок тоже не прочь умыться. Более того, ему нужен душ каждый раз, когда он справляется с перевариванием очередного приёма пищи. Два стакана тёплой воды за 20 – 30 минут до еды (не позднее) будут хорошим началом дня не только в плане количества выпитой воды (а это тоже очень важно), но и освежат и приготовят органы пищеварения к здоровому завтраку. Если вы не привыкли много пить, начните с половины стакана воды первые пару дней, постепенно увеличивая объём до 2 стаканов.

Предложения:

После 12 и более часов без пищи наше тело нуждается в новой энергии и питательных веществах, чтобы организм мог правильно функционировать. Есть только один способ получить выносливость и силу для трудов наступившего дня — хороший завтрак.

Агата Фрэш, доктор профилактической медицины

Вариант сытного здорового завтрака:

цельнозерновая каша (манная не подойдёт),

2 свежих фрукта,

цельнозерновой хлеб (можно в виде тоста) с паштетом из семечек или бобовых.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.