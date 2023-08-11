Ответственны ли мы за то, как на нас смотрят другие?

Часто, когда в кругу верующей молодёжи обсуждается тема одежды, звучат подобные мнения: «Если мой внешний вид вводит кого-то в грех, то это не моя проблема». А Библия, как мне кажется, говорит об обратном. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных… потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1 послание коринфянам 8:9, 13). Хоть речь в этом отрывке идёт об идоложертвенном мясе, принцип остаётся неизменным: не становись источником соблазна. Можно долго спорить о длине юбок и глубине вырезов, степени обтягивания и прозрачности, а критерий в этом плане по сути один. «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Евангелие от Луки 17:1).

Для тех же, кто старается носить благопристойную одежду, есть опасность впасть в критику и начать осуждать всех тех, у кого юбка короче. Своим неосторожным замечанием они могут даже отвратить от церкви. И «немощным» из выше приведённого библейского текста становится та девушка в неподходящей одежде. Некоторые рассуждают так: раз обиделся на замечание и перестал ходить в церковь, значит не к Богу приходил. В общем, вся ответственность сваливается на обиженного. Но каждый растёт в своём темпе. Я лично знаю несколько примеров, когда резкие замечания относительно внешнего вида очень больно ранили людей, и они перестали посещать церковь. Когда они делились своей болью, было понятно, что, если бы то же самое было сказано по-другому, они со смирением приняли бы совет и обличение.

Вообще, мне кажется, что до пристойной одежды надо дорасти (я не о том, что надо мерить духовность одеждой). Когда я только начинала ходить в церковь, для меня одежда для богослужения была не более чем дресс-кодом: так положено. Причём, у меня на тот момент не было ни одной юбки, соответствующей этому дресс-коду. Денег на покупку таковой тоже не было, а надевать на себя чью-то, не совсем подходящую по размеру, я не горела желанием. И я приходила в церковь в джинсах. А меня каждый раз спрашивали: «Ну что ж ты не в юбке-то опять?» При этом на улице я могла спокойно ходить с оголённым животом, открытыми плечами и искренне не понимала, почему так не стоит одеваться, хотя в таком виде старалась не попадаться на глаза знакомым из церкви. И только со временем начало появляться неуютное ощущение, если юбка оказывалась короче, чем привыкла уже к тому времени носить, или кофта задиралась при поднятии рук, оголяя живот и спину. И пришло понимание, что, в общем-то, особой разницы в одежде для церкви и для мира быть не должно: если я не могу позволить себе надеть эту юбку в церковь, то вне церкви её тоже лучше не носить.

Совсем не говорить на эту тему, как мне кажется, неправильно, а где найти золотую середину, пусть подскажет каждому Бог. Главное, не забыть спросить Его об этом.

Ася Стрижёва

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.