Это страшное слово «апокалипсис»

Надо же, насколько всесильны средства массовой информации и человеческая лень! В наших головах прижились неприятная ассоциация и жёсткая привязка слова «апокалипсис» к краху человечества. Конечно, Голливуд приложил свою руку к формированию такой точки зрения, но и мы поленились перепроверить, «точно ли это так».

Само слово «апокалипсис» греческое и обозначает ни что иное, как «откровение». Эта последняя книга Библии написана Иоанном Богословом. И начинается она так: «Откровение (апокалипсис — прим. автора) Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре… Блажен (счастлив — прим. автора) читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нём; ибо время близко» (Откровение 1:1, 3).

Христос хочет откровенно поговорить с нами. Для чего? Чтобы напугать? Нет! Когда обычно идут на откровенный разговор? Вероятно тогда, когда хотят раскрыть все карты, вызвать доверие и удалить страх. Как бы парадоксально это ни звучало, но книга «Апокалипсис» призвана не вселять страх, а удалять его!

Иоанн описывает столь грандиозные, величественные и судьбоносные сцены, что просто захватывает дух. Я же предлагаю сегодня взглянуть на четырнадцатую главу книги Откровение, где описываются летящие по небу три Ангела. Когда в Писании упоминается Ангел, это всегда что-то значащее, а тут три Ангела, и они спешат…

1. «И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.

2. И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.

3. И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:6–12).

Можно много говорить о вести каждого из них. Например, первый Ангел сообщает о суде. Его весть ясна: Бог положил в Своей власти предел греху. Этот суд должен определить участь как каждого жителя в отдельности, так и мира в целом. Но, тем не менее, это весть милости. Мы предупреждены, что нужно приготовиться: «убойтесь Бога и воздайте Ему славу…».

Второй Ангел несёт не менее важную и торжественную весть: «пал Вавилон». Образы Библии помогают нам понять, что речь идёт о религиозно-политической системе, отвращающей народ от Бога, возводя непреступные стены из посредников, обрядов и лжи. А её «падение» — это открытие её настоящей сущности, которая обычно скрыта за пафосными речами, вызывающими трепет величественными храмами и роскошными одеяниями служителей.

И, наконец, третий Ангел. Он нас интересует более всего. Возможно, его весть звучит как приговор, но это не так. В его вести представлена сама суть Евангелия, показан путь спасения! Да, те, кто упорно отвергает предостережения Бога, окажутся в числе погибающих. Но на фоне этой последней агонии гордости и фанатизма будет группа людей, принявших спасительную весть: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Тут важно отметить, что в греческом тексте нет предлога «в» — т. е. эти люди не просто будут верить в Иисуса, но будут иметь Его веру, веру Иисуса.

Невзирая на потрясения, притеснения и даже угрозу смерти, эти святые проявят терпение. Они будут бороться, напрягая всё своё естество, прося помощи у Бога и получая её, только для того, чтобы остаться верными. Верными в чём? В вере! Они не утратят веру в Слово Божье, которое будет в их сердцах. Все их усилия будут направлены только на то, чтобы сохранить такую веру, веру, которую имел Сам Иисус. Вот почему они смогут соблюсти заповеди Божьи и будут названы праведниками. В отличие от павшего Вавилона их праведность — только по вере. Никакой другой возможности стать праведными и победить тогда не будет. Нет такой возможности и сегодня, да и не было никогда.

Христовой славы ожидаем мы.

Грядёт наш Царь, чтоб возродить планету!

Конец греховной наступает тьмы,

А мир его концом считает света. Татьяна Хлопкова

В следующей главе говорится: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откровение 15:2). Тут говорится о тех же святых, которые должны были проявить терпение. Но теперь они уже названы победившими. Значит, Весть имеет силу!

Победившие — это люди, принявшие весть трёх Ангелов. Примем ли её мы? Сегодня эти Ангелы летят и над нами, а их вести обращены к нам.

1. Знали ли вы, что идёт суд? Если нет, то теперь знаете и можете приготовиться.

2. Слышали ли вы, что любая религиозная система, которая заслоняет от людей Слово Божье, пала? Если нет, то самое время искать чистое Евангелие без посредников.

3. Побеждаете ли вы свои грехи силой Божьей? Если нет, то весть о праведности, которая только по вере, ещё не коснулась вас.

Наш любящий Господь хотел бы видеть всех нас на стеклянном море — победителями! Он сделал для этого всё. И нам надо только посмотреть вверх. Увидеть и услышать трёх Ангелов, понять и принять их весть и крепко держаться верою за нашего Спасителя. Тогда мы обязательно встретимся на стеклянном море с венками победителей на головах.

Дмитрий Долгожитель

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.