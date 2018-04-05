Вышло в свет Евангелие от Луки на чукотском языке

Вышло из печати новое издание на чукотском языке — Евангелие от Луки. Это пятая книга из серии северных диглотт — изданий переводов Евангелия от Луки на языки коренных народов Севера и Дальнего Востока с параллельным текстом русского Синодального перевода и в комплекте с аудиозаписью. Формат книги облегчит понимание текста читателям, которые плохо знают чукотский язык, поможет тем, кто готов активизировать его знание или желает изучать язык с нуля, сообщает Институт перевода Библии (ИПБ).

Серия была инициирована обращениями в ИПБ правящих архиереев Петропавловской и Камчатской, Хабаровской, Анадырской и Чукотской епархий РПЦ. Так, в 2012 г. были изданы Евангелие от Луки на нанайском и корякском, в 2013 г. – на ительменском, в 2014 г. на эвенкийском, а теперь – на чукотском.

Издание Евангелия от Луки на чукотском языке предваряется вступительным словом архиепископа Чукотского и Анадырского Матфея, в котором говорится: «Выполненный перевод Евангелия от Луки расширяет возможность восприятия Слова Божия народам Чукотки, владеющим родным языком, позволяет воспринимать его глубже и выразительней… Хочется надеяться, что это издание послужит задаче просвещения края Светом Истины Христовой, явится добрым примером продолжения славных деяний миссионеров на Чукотской земле и вдохновит их новых последователей».

Книга уже прибыла на Чукотку и 25 марта была представлена на выставке в честь Дня Православной книги в Публичной библиотеке имени в. Г. Тана-Богораза в Анадыре. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали архиепископ Анадырский и Чукотский Матфей, начальник Управления культуры и молодежной политики Департамента образования, культуры и спорта ЧАО Т.В. Ворошко и заместитель начальника Управления по социальной политике Администрации г.о. Анадырь Е.А. Зорин. Среди гостей присутствовала переводчица чукотского проекта ИПБ Лариса Сергеевна Выквырагтыргына. Она рассказала о работе над книгой, которая прошла более 6 этапов проверок и редакций, чтобы быть наиболее приближенной к оригиналу. Часть книг Евангелия с новым переводом были переданы епархией окружной библиотеке, а также представителям Ассоциации КМНЧ. Основной тираж книги (1000 экз.) будет распространяться в церкви, библиотеки и школы ЧАО на благотворительной основе.

Книгу уже сейчас можно читать в формате PDF на сайте Института в разделе электронных книг, а аудиозапись перевода в скором времени будет доступна в разделе “Аудио”. В ближайших планах чукотского проекта ИПБ – публикация иллюстрированного издания Книги пророка Ионы и продолжение работы над переводом «Библейских рассказов».

По материалам CNLNEWS

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2018 г.