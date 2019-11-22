В Мексике художник подарил надежду адвентистской семье, скорбящей от утраты

Картина c изображением утра воскресения была создана, чтобы поддержать родителей после гибели их пятилетней дочери.

Когда Даниэль Галлардо узнал из новостей о смерти пятилетней Симены Гомес, эта новость потрясла его также, как и тысячи других людей в штате Чиапас и по всей Мексике. Симена была похищена из семьи адвентистов, проживающих в городе Мальпасо, её считали пропавшей в течение 10 дней, а затем её тело было найдено.

Эта печальная новость прокатилась по адвентистским общинам в штате Чиапас на юге Мексики. Галлардо вспомнил, что политики, местные жители и лидеры религиозных организаций объединились в молитве в течение десяти дней, прося о защите для Симены. Недавно Галлардо потерял брата, а его родственники всё еще живут в г. Мальпасо, поэтому он смог связаться с родителями Симены и попросил дать ему её фоторафии. Он хотел подарить надежду этой семье. «Меня очень тронула улыбка Симены на фотографии, и я сразу же начал работать, чтобы создать произведение, вызывающие счастливые воспоминания о ней», – сказал Галлардо. Он фотограф и художник, работающий в технике «фотобашинг» (англ. – “photobashing”), когда художник объединяет фотографии или трёхмерные объекты при рисовании и создаёт из них одно произведение. Даниэль работал в течение 51 часа и смог отправить по интернету фото картины семье девочки через день после похорон. Изображение стало популярным в социальных сетях.

Через несколько недель, 8 октября, Галлардо и руководители церкви из униона штата Чиапас, отправились посетить эту семью, чтобы передать саму картину Галлардо размером 76 x115 см. На завершённой картине изображено утро воскресения, Симена окружена тремя ангелами, а рядом с ней Иисус.

«Когда враг отбирает у вас то, что вы любите, боль может заслонить от вас любые проблески надежды. Поэтому я хочу напомнить вам об обетовании о воскресении и таким образом поддержать вас», – сказал Галлардо, передавая картину семье Симены Гомес.

Родители девочки, Антонио и Мара, со слезами на глазах поблагодарили художника и сказали, что получили фотографию картины после похорон малышки через социальные сети. «В тот день мы только что вернулись из церкви, и были очень опечалены, но когда увидели фото картины, что-то изменилось, – сказал Антонио, – мы расплакались от радости и улыбались, потому что получили напоминание о том, что произойдёт в будущем, когда придёт Иисус, именно так Он встретит нашу дочь».

Антонио сказал, что картина предоставила им возможность засвидетельствовать людям о Боге и поделиться благословенной надеждой, которая отличает Церковь адвентистов седьмого дня. «Симена любила фотографироваться и всегда улыбалась на камеру, – сказала мама девочки. – Многие люди говорят мне, что Иисус уже встретил её на небесах. Но я говорю им, что это произойдет в будущем, когда Иисус придёт, и мы снова станем одной семьёй. Эта картина напоминает нам о том, к чему нужно готовиться, и о том, что нужно проповедовать Евангелие, чтобы люди узнали о Божьей любви и скором возвращении Христа».

Через несколько недель после похорон семья Гомес организовала у себя дома евангельскую кампанию, это то же место, откуда была похищена их дочь. «Мы хотели провести евангельские встречи в нашем доме, потому что теперь мы знаем много людей, – сказала Мара. – Благодаря этой возможности мы можем помочь людям больше узнать о Боге. Многие хотят узнать о любви Божьей. Когда они спрашивают нас: “Почему вы такие спокойные?”, мы говорим им о мире, который может дать только Бог».

Большая часть посетителей евангельской кампании (29 человек) – это гости, друзья и члены семьи, которые никогда не посещали адвентистскую церковь.

«Смерть Симены стала отрезвляющим событием для Церкви адвентистов седьмого дня в Чиапасе, но также способствовала объединению, – сказал Хосе Луис Бучо, исполнительный секретарь церкви в штате Чиапас. – Это возможность для публичного свидетельства о нашей благословенной надежде – Втором пришествии Иисуса и воскресении наших близких».

У Симены остались в живых родители и двое братьев в возрасте 11 и 8 лет.

Урьел Кастелланос

По материалам AdventistReview