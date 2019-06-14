Авария и смерть мужа – как Светлане удалось пережить трагедию

3 апреля 2013 года Светлана с мужем и двумя коллегами возвращалась с работы. В тот день очередь вести машину выпала именно ей. Когда до дома оставались считанные минуты, со встречной полосы на неё вылетел автобус.

Водитель автобуса не справился с управлением. Избежать столкновения оказалось невозможно. Одна коллега погибла на месте, у другого произошёл разрыв внутренних органов. Его срочно увезли на операцию. У Светланы были множественные переломы рук и ног. Муж, который сидел рядом, казалось, пострадал меньше всех: перелом ключицы и трещина в позвонке. Спустя шесть дней после аварии, когда Светлане были назначены операции, мужа должны были выписать домой, но этого не случилось. Из-за халатности врачей следующая встреча с мужем произошла только в морге.

Светлана относится к людям, общение с которыми всегда вызывает положительные эмоции. По своей натуре она открытый, оптимистичный и жизнерадостный человек, очень организованная, обожает путешествия и легка на подъём. После трагедии всё это исчезло. Её было не узнать. Несколько лет Светлана носила чёрную одежду и повязку.

Когда случилась трагедия, Светлана была замужем за Сергеем три с половиной года. Их любовь была Любовью с большой буквы.

«Мы жили душа в душу, были безмерно счастливы. Как и все молодые пары, мечтали о ребёнке, доченьке-красавице с кудряшками, как у папы».

Сергей, по воспоминаниям подруги Светланы, был очень скромным и тактичным. Единственным сыном у родителей.

Мама Светы, узнав о случившемся, взяла отпуск за свой счёт, чтобы выхаживать дочь. Делала ей массаж, пока та была в гипсе. Но прежде чем приехала мама, с момента поступления в больницу и в последующие дни рядом постоянно находились друзья из церкви. Именно им пришлось сообщить Светлане о смерти мужа.

Сложно описать эмоциональное состояние, которое пришлось пережить Светлане. Представьте себе: вы только что отошли от наркоза после многочасовых операций и вам сообщают, что любимого больше нет.

«Я лежала на каталке, а мне казалось, что я проваливаюсь в какую-то пустоту, от головы до ног, словно ледяной душ обжигал, а сердце колотилось так, как будто собиралось вырваться наружу. Нестерпимая боль, страх и безысходность. Очень хотелось плакать, нет, даже кричать, но не позволяли сломанные ребра, я задыхалась».

Пришлось пройти через все этапы горя: отрицание, шок, гнев, вина, депрессия, принятие утраты. Какие-то длились несколько дней, какие-то —

многие месяцы. Самым болезненным и долгим стало принятие утраты.

«Сергей — это всё, что у меня было в этой жизни, единственное, ради чего я жила. Он был моим светом, воздухом, водой, пищей. С его уходом ушли все мои желания и мечты, потерялся смысл бытия. И если Сам Господь позволил нам однажды встретиться в этом огромном мире, благословил наш союз и подарил нам такую безмерную любовь, то почему же тогда так рано, так внезапно и так жестоко Он оторвал нас друг от друга? Ну, или позволил кому-то сделать это с нами?»

Подобные мысли не давали ей покоя.

«Грустно об этом вспоминать, но были моменты, когда горе, боль утраты и непонимание происходящего настолько сильно овладевали мной, что я была на грани того, чтобы отречься от веры и от Христа, я была зла на Него. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что Бог ни на минуту не оставлял меня, Он был всегда рядом. Он был со мной на операционном столе и в инвалидной коляске. Он поддерживал меня в лице братьев и сестёр из церкви, давал силы бороться за жизнь, снова встать на ноги и двигаться дальше. У нашего Господа безмерная любовь и долготерпение к Своим детям. Он борется за каждую душу до последнего. Я могу с уверенностью сказать, что если бы не знала Бога тогда, то сейчас не беседовала бы с вами. Господь в очередной раз спас меня!»

Светлане понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться, физически и морально. Сейчас Бог подарил ей новую семью — мужа и дочку.

«Пережитый кошмар никогда не сотрётся из памяти, но душа вновь обрела надежду, есть ради кого жить и стремиться вперёд.

Тем, кто оказался в беспросветной тьме, кому не хочется жить и бороться, кто потерял самых дорогих, хочу сказать: помните, что вы не одиноки. Даже когда логика и здравый смысл покидали меня, где-то в глубине я чувствовала, что у Бога всё под контролем. Своё горе всегда самое безутешное, своя боль самая нестерпимая, но насколько бы ни было тяжело и больно, Господь даёт силы перенести. Мы многого не понимаем и не можем объяснить сейчас, но придёт время, когда обязательно будет дан ответ на каждое “почему?” и “зачем?”. Помните, что вы не одиноки. Да хранит вас Господь!»

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.