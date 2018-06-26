Большинство европейцев считают себя христианами, но не посещают церковь — опрос

Большинство западных европейцев идентифицируют себя как христиане, однако они редко или вообще никогда не ходят в церковь, — таковы результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Опубликованные информационным агентством CNA 29 мая результаты показывают, что в 12 из 15 участвовавших в опросе западноевропейских стран непрактикующие христиане (которые называют себя христианами, но посещают богослужения реже, чем раз в месяц) составляют наибольшую религиозную группу, превосходя в количестве как тех, кто не исповедует никакой религии, так и практикующих христиан, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу.

Телефонный опрос был проведен в середине 2017 года. Респондентами стали более 24 000 человек из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Средний процент жителей Западной Европы, которые идентифицируют себя как христиане, составляет 71%, однако лишь 22% участвуют в богослужении хотя бы раз в месяц. Во всех 15 указанных странах средний процент крещенных составляет 91%, а 81% сообщили, что их воспитывали как христиан.

Во всех участвовавших в опросе странах, кроме Нидерландов и Норвегии, где самой большой группой являются лица, не принадлежащие ни к одной религии, непрактикующие христиане составляют большинство. Также исключением является Италия, где количество непрактикующих и практикующих христиан приблизительно одинаково.

Как информирует CNA, количество непрактикующих христиан в Западной Европе также превышает количество лиц, принадлежащих ко всем другим религиям в целом.

Стоит добавить, что лишь 14% опрошенных отметили, что религия является для них в жизни очень важной.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.