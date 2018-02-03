Не так давно был преодолён новый рубеж Евангелием Иисуса Христа. Состоялся премьерный показ фильма «Иисус» на 1500-м (тысяча пятисотом!) языке.

Сложно произнести само название этого языка. На нём говорит одна этническая группа, которая живет в отдаленной части Эфиопии.

Как это уже много раз делала команда фильма «Иисус» по всему миру, она установила экран прямо в поле между двумя деревнями. К концу фильма около шестисот человек пришли туда, чтобы посмотреть историю Иисуса Христа. Большинство собравшихся выразили желание отдать свою жизнь Христу, и 79 из них сделали шаг веры, чтобы стать учениками.

В этом племени насчитывается около 70 тысяч членов, разбросанных по нескольким странам. Большинство из них никогда не слышали об Иисусе.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.