Папа Римский — за объединение церквей

Папа Франциск принял в своей резиденции глав Лютеранских церквей, вручивших ему литургический сосуд-патену и чашу ручной работы, и напомнил им, что «наши расколы причиняют боль Иисусу Христу».

«Наша страсть к единению зреет через страдания, которые мы испытываем при виде глубоких ран, наносимых нашими расколами Телу Христову», — отметил понтифик на летней встрече с представителями Всемирной лютеранской федерации.

Папа Франциск отметил, что следующий этап католическо-лютеранского диалога надлежит выстраивать «ради понимания тесных связей между Церковью, служением и Евхаристией». «Нам важно будет осознать со всем духовным и богословским смирением те обстоятельства, которые привели к нашему расколу, исходя из уверенности в том, что, даже если мы не в силах исправить печальные события и раздоры прошлого, мы всё же можем перечитать и переосмыслить их в духе взаимопонимания и примирения».

Папа также отметил, что генеральная ассамблея Всемирной лютеранской федерации в 2023 году может стать важным шагом на пути к этому примирению, и призвал участников экуменического диалога упорно продолжать свою духовную работу в молитвах и благотворительных деяниях.

«Я приглашаю вас вместе вознести молитву “Отче Наш”, каждого на своём языке, и неустанно умолять Господа о помощи в восстановлении полного единения христиан», — сказал папа Франциск.

Источник: Седмица.ру

Примечание редакции:

Мы давно наблюдаем, как экуменическое движение (за объединение всех религий) набирает обороты. Общие святыни, совместные богослужения, прекрасные слова, высокие призывы… Но мы помним, что Господь желает объединения, основанного на Слове Божьем, которое есть истина. Если же церковь не живёт по Закону Божьему, то книга Откровения ясно говорит: «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Библия, книга Откровение 18:4).

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.