Покажите всему миру, как вы любите свою Родину! Сделайте селфи один, с друзьями или с семьёй, которое расскажет о нашей стране, какой вы её видите и любите. Это могут быть фото:

– На фоне красивой архитектуры, исторических и природных уникальных мест России;

– На фоне не известных широко, но красивых уголков вашей малой родины;

– Отражающие ваше участие в добрых делах на благо людей, живущих в нашей стране (благотворительные акции, забота о природе, уборка, посещение инвалидов и престарелых и прочее).

Опишите в 3 – 4 предложениях, что изображено на фото, почему вы любите это место или приняли участие в данном мероприятии. Пришлите фото и текст на электронную почту editor@sokrsokr.net. Укажите ваши ФИО, возраст и телефон для связи. Все фото будут опубликованы на сайте sokrsokr.net. Каждый месяц лучшее фото будет напечатано в газете. Победитель получит в подарок книгу «Славянское христианство».

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.