Австрийский учёный обнаружил фрагмент евангелия III века

Григорий Кессель из Австрийской академии наук изучал рукопись в архивах Ватикана, когда вдруг с помощью ультрафиолетового света обнаружил остатки древнего текста под более поздней записью и сделал их контрастными с помощью цифровой обработки. Палимпсест — поздняя рукопись на том же пергаменте, предварительно очищенном от прежнего текста, — датируется VI веком, а библейский текст —

III веком. Полагают, что эта копия ещё более раннего Евангелия, записанного в Сирии.

Библейский текст написан на древнесирийском языке на пергаменте, который в то время был редким и ценным материалом, а потому его нередко использовали повторно, соскребая старые записи. До недавних пор было известно о существовании только двух экземпляров Евангелий на древнем сирийском языке. Важно, что этот сирийский текст старше самых древних дошедших до нас греческих переводов Библии по меньшей мере на столетие.

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.